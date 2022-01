Komisioni i Rithemelimit të PD-së cakton kandidatët për kryebashkiakë

16:49 29/01/2022

Demokratët e Komisionit të Përkohshëm të Rithemelimit të Partisë Demokratike kanë përpiluar listën e kandidatëve që do të garojnë në votimet për Primare në gjashtë degët e partisë ku do të mbahen zgjedhjet e pjesshme lokale. Emrat janë bërë publik ditën e sotme, ku janë bërë të ditur kandidatët që do të garojnë në votimet për Dibrën, Durrësin, Lushnjën, Rrogozhinën, Shkodrën dhe Vorën.

DIBËR:

1. Behar Baudin Dema, ekonomist

2. Dafina Bajram Muda, psikologe

3. Premtim Riza Kryemadhi, arsimtar

DURRËS:

l . Ardian Mihal Muka, inxhinier urbanist

2. Silvja Xhemal Gjepali, IT

LUSHNJË:

l .Arben Ibrahim Zaimi, jurist – avokat

2.Elton Ilir Bano, jurist – avokat

3.Eurion YIli Iljazi, arsimtar edukimi fizik

4.Indrit Hysen Qerimi, arsimtar edukimi fizik

RROGOZHINË:

l . Eqerem Y mer Deliu, ekonomist

2.Hajrulla Muharrem Tafa, arsimtar

3.Hekuran Selman Xhani, mjek veteriner

4.Sokol Xhemal Gosa, arsimtar histori gjeografi

5.Vladimir Selman Manushi, mjek dentist

SHKODËR:

l . Alfred Ernest Kocobashi, jurist

2.Arben Xhavid Maliqi, jurist

3.Astrit Myfid Bushati, Jurist

4.Bardh Ali Spahia, Mjek

5. Irena Lodovik Shestani Shala, mjeke

6.Irma Musa Kopliku Alushi, pedagoge matematike

VORË:

l . Luan Gani Beta, Inxhinier

2. Lulzim Sefer Vrana, Ekonomist./tvklan.al