Komisioni i Rithmelimit: Çbunkerizojmë PD-në

15:34 26/03/2022

Grupi Parlamentar do të mblidhet për krizën

Heqja e dyerve të blinduara është edhe hapi i parë nga ku simbolikisht anëtarët e Komisionit të Rithemelimit do të nisin bashkimin e demokratëve.

Flamur Noka i shoqëruar nga Belind Këlliçi dhe disa anëtarë të Komisionit të Rithemelimit pasi inspektuan dyert e vendosura në godinën e selisë blu thanë se për çmontimin e tyre do të duhet një kohë e gjatë.

Flamur Noka: Ç’bunkerizimi i PD hap rrugën për çdo demokrat që PD të jetë e hapur, ne nuk jemi as parti e bravave dhe as e blindave.

Kur mbërritën në Partinë Demokratike, anëtarët e Komisionit të Rithemelimit nuk e gjetën në seli kryetarin e grupit, por sikundër Berisha një ditë më pare, edhe Flamur Noka tha se bisedimet do të vijojnë në grupin parlamentar për daljen nga kriza.

Flamur Noka: Do kemi takime, kafe miqësore me Alibeajn sepse jemi kolegë, ndajmë të njëjtat shqetësime. Kemi rënë dje dakord për të vijuar me mbledhjen e grupit dhe absolutisht që grupi parlamentar do mblidhet.

Në “Shtëpinë e Lirisë” tha se do ketë vend për këdo, përfshirë dhe Lulzim Bashën.

Flamur Noka: Në PD ka vend për çdo qytetar të lire të këtij vendi, që nuk pajtohet me regjimin dhe lufton kundër regjimit, është parti e hapur për të gjithë. Për Lulzim Bashën, i cili do të jetë një nga kolegët tanë dhe për këdo që jep kontribute.Tani nuk kemi asnjë ndarje, gjithçka për bashkimin!

Por teksa Enkelejd Alibeaj ka autorizuar një kallzim penal ndaj gjyqtarit Agron Zhukri për vendimin e dhënë në favor të Komiisonit të Rithemelimit, Noka tha se disponon prova që njerëz të afërt të Lulzim Bashës janë parë në kafene me gjyqtarin.

Flamur Noka: Kam dhe fotografi që Zhukri është takuar me njerëzit më të afërt të Lulzim Bashës. Disponoj fotografi duke pirë kafe. Në rast se inskenon skemë kriminale është tjetër gjë.

Të premten, gjykata e Tiranës regjistroi ndryshimet statutore të bëra në Kuvendin e Jashtëzakonshëm Kombëtar të 11 Dhjetorit, duke legjitimuar Komisionin e Rithemelimit si organ për drejtimin e Partisë Demokratike, deri nëmbajtjen e zgjedhjeve për kreun e ri të kësaj force politike.

Tv Klan