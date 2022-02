Komisioni për inceneratorët/ Rama: I dal për zot vendimeve të qeverisë

17:16 23/02/2022

Në Komisionin Hetimor Parlamentar për Inceneratorët, Kryeministri Edi Rama është shprehur se mban përgjegjësi për të gjitha vendimet e qeverisë.

Helidon Bushati: A jeni i sigurtë dhe a garantoni qytetarët shqiptarë që ne nuk do të përballemi në një moment të ardhshëm në arbitrazh me subjektin i cili do kërkojë fitimin e munguar?

Kryeministri Edi Rama: S’e kuptoj se çfarë kërkoni nga unë tani të garantoj ose të mos garantoj. Unë i dal për zot të gjitha vendimeve të qeverisë së Republikës së Shqipërisë nga e para tek e fundit, sepse vendimet e Republikës së Shqipërisë nuk janë vendimet e mia personale dhe nuk janë vendime që bëhen ashtu siç thoni ju. Se prapë edhe një pyetje më parë the 17 menjëherë, domethënë krijoni atë pamjen sikur këtu të nesërmen në mëngjes do bëhej një shkëmbim çantash. Nuk është kështu, nuk funksionon kështu qeveria. Nuk ka 17 vendime menjëherë, nuk mund të bëhen 17 procedura brenda ditës se ndodh dot. Vijnë në raste të caktuara procedura të një numri të caktuar që nuk është 1 e 2 në një moment të caktuar të gjitha bashkë. Çfarë rëndësie kishte se u bë atë të mërkurë apo do bëhej të mërkurën tjetër. Por thjesht mblidhen të gjitha dhe bëhet vendimi. /tvklan.al