Komisioni rrëzoi dekretin për Butrintin, Meta: Sjellje arrogante

13:53 12/07/2022

Presidenti Ilir Meta ka patur një prononcim për mediat këtë të martë.

Ai foli në lidhje me vendimin e Komisionit të Ekonomisë për të rrëzuar dekretin e Presidentit i cili ktheu për shqyrtim ligjin për menaxhimin e Butrintit.

Meta tha se deputetët e mazhorancës po ecin drejt skenarit të rrezikimit të një prej pasurive më të çmuara kulturore vetëm për arsye korruptive.

“Është çështje tjetër po kaq e madhe që ka të bëjë me trashëgiminë tonë kulturore dhe identitetin tonë kombëtar dhe që na risolli edhe njëherë një sjellje tërësisht arrogante në raport me konsultimin, në raport me dëgjesën ndaj ekspertëve të fushës, shoqërisë civile që u përjashtuan sot në mënyrë tërësisht brutale dhe që tregon qartë se deputetë që kanë vepruar në këtë mënyrë janë tërësisht të diktuar politikisht për të ecur drejt skenarit të rrezikimit të njërës prej pasurive më të çmuara kulturore dhe kombëtare siç është Butrinti vetëm për arsye tërësisht të errëta, korruptive dhe ndoshta edhe në motive më të thella se kaq, pse jo edhe shkombëtarizuese. Kemi të bëjmë me një vazhdimësi sistematike të goditjes së trashëgimisë kulturore jo vetëm në Tiranë dhe Durrës, por tashmë edhe në Butrint”, u shpreh Meta.

Meta do të jetë në detyrë deri më 24 Korrik./tvklan.al