Komiteti: BE të caktojë Konferencën e Parë Ndërqeveritare

00:12 24/02/2022

Xhaçka: Shqipëria i ka plotësuar të gjitha kushtet

Teksa Shqipëria po pret një datë për Konferencën e Parë Ndërqeveritare me BE, në Tiranë u mbajt takimi i 14-të i Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit mes BE-Shqipëri.

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme Olta Xhaçka theksoi se Shqipëria ka avancuar në plotësimin e të gjitha rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe po pret mbajtjen e Konferencës së Parë Ndërqeveritare.

“Mbetemi me shpresën se situata do të qartësohet në kohë në mënyrë që Presidenca Franceze e Këshillit të mbajë dy Konferencat Ndërqeveritare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke qenë se këto dy vende janë të përgatitura ta bëjnë këtë, në rast se veto bullgare hiqet. Sot ne jemi në ngërç. Një ngërç që është në kurriz të Shqipërisë, rajonit, BE-së dhe procesit të Integrimit Evropian”.

Sa i përket politikës së jashtme, Xhaçka shtoi se Shqipëria mbështet vendimin e Bashkimit Evropian për të shtuar sanksionet ndaj Rusisë.

“Shqipëria sapo ka vendosur t’i bashkohet deklaratës së Bashkimit Evropian që dënon fuqishëm vendimin e Rusisë për të njohur rajonet e Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës si entitete të pavarura dhe vendimin që pasoi për të dërguar trupa ruse në këto zona – deklaratë që përcakton se do të ketë sanksione shtesë ndaj Rusisë”.

Nënkryetari i PD, Enkelejd Alibeaj tha se procesi i integrimit nuk ka ecur dhe se arsyet për këtë duhet t’i kërkohen qeverisë.

Bashkëkryetari Manolis Kefaloiannis nënvizoi se Shqipëria duhet të bëjë më shumë për respektimin e të drejtave të pakicave, mbështetjen e lirinë e medias dhe transparencën e financimit dhe pronësisë së medias. Komiteti i adreson 10 rekomandime Këshillit të Stabilizim Asociimit dhe institucioneve të Shqipërisë dhe të Bashkimit Evropian, ku ndër të tjera i bëhet thirrje vendeve të BE-së që të mbajnë Konferencën e Parë Ndërqeveritare me Shqipërinë.

