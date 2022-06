Kompany, trajneri i ri i Burnley

23:52 14/06/2022

Ish-kapiteni i City do të ketë detyrën që ta ringjisë klubin anglez në Premier League

Burnley ka emëruar si trajner ish-kapitenin e Manchester City, Vincent Kompany. Belgu për dy sezone drejtoi ekipin e Anderlehtit, ndërsa tani do të ketë si objetkiv që ta rikthejë ekipin anglez në Premier Ligë.

Nën drejtimin e 36-vjeçarit, Anderlehti e mbylli kampionatin në vend të tretë në renditje dhe siguroi pjesëmarrjen në kompeticionet europiane, e po ashtu shkoi në finalen e Kupës së Belgjikës.

“Burnley është një ekip me të vërtetë historik dhe është një nder që unë të marr detyrën e trajnerit. Jam i emocionuar! Mezi po pres të punoj me futbollistët dhe të krijoj një ekip pozitiv edhe fitues për fansat tanë kur ne të kthehemi në Turf Moor. Jam befasuar nga vizioni i bordit për klubin që përket me timin dhe jam i paduruar që të bëj punën time, ndërsa fillojmë një sezon me rendësi”.

Në sezonin 2021-2022, Burnley doli në vend të 18 në Premier Ligë, duke grumbulluar 35 pikë nga 38 takime. Kompany ka mjaft eksperiencë në kampionatin anglez, ndërsa ka qenë kapiteni i Manchester City, duke fituar katër tituj kampionë, dy FA Cups dhe 4 League Cups.

