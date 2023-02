Komploti i ultrasve serbë

19:31 15/02/2023

Moldavia dyshon se huliganët e Partizanit të Beogradit me agjentë rusë duan të bëjnë grusht shteti

Qeveria e Moldavisë dyshon se huliganët e Partizanit të Beogradit në bashkëpunim me agjentë pro-rusë kanë në plan që të destabilizojnë vendin.

Për këtë arsye, u vendos me UEFA-n që takimi i Ligës së Konferencës Sherif Tiraspol-Partizan i Beogradit që do të luhet në mbrëmjen e së Enjtes në stadiumin “Zimbru” të kryeqytetit moldav Kisinau, të zhvilllohet me dyer të mbyllura.

Qeveria moldave kishte marrë informacion se elementët pro rusë, do të infiltroheshin në vend me ultrasit serbë e do tentonin që të bënin grusht shteti.

Siguria është rritur në vend, pas udhëzimeve nga shërbimet sekrete.

Më herët edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyi kishte paralajmëruar qeverinë moldave për planin për destabilizimin e vendit.

Presidentja e vendit, Maia Sandu akuzoi dje Rusinë se po përpiqet të “rrëzojë” qeverinë pro-BE të vendit të saj.

Ajo gjithashtu akuzoi serbët se po organizonin një grusht shteti në vendin e saj, që ka shprehur dëshirën për t’u bashkuar me NATO-n.

Klan News