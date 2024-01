“Komunitet shqiptar në Gana”, Xhebexhiu: E festojmë çdo vit 28 Nëntorin

23:26 23/01/2024

Enkelejda Xhebexhiu shkoi 10 vite më parë nga Tirana direkt në Akra të Ganës për një udhëtim pune, por zgjodhi që të qëndronte atje për të vazhduar karrierën e saj. Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Enkelejda ka treguar si ka qenë jeta e saj përgjatë këtyre viteve në Gana.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: Erdha nga Tirana direkt në Akra. Nisi rastësisht në një sfidë biznesi, të cilën e mora përsipër 10 vite më parë. Ju nisa një aventure dhe eksplorimi të një bote. M’u duk interesante e panjohura. Në momentin që vendosa të iki, bëra disa kërkime minimale fare. Ishte befasues. Pasi zbrita në mbrëmje dhe në mëngjes kisha takime pune dhe shikoj një person me ngjyrë që më kalon, shikoj një person tjetër dhe me mendjen time thoja “po këta çfarë bëjnë këtu?”, por në fakt u kujtova se unë kisha shkuar në vendin e tyre.

Enkelejda ka treguar se në kulturën e ganezëve është normale vonesa, gjë që ia ka vështirësuar takimet e punës që i është dashur të kryejë atje.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: Edhe këtu ka rregullat e veta, por sa i respektojnë njerëzit rregullat. Këtu respektohen shumë pak. Në fillim ishte shumë e vështirë për takimet e punës pasi njerëzit nuk e respektojnë asnjëherë orarin, ose shkon tek zyra e personit dhe të lë të presësh me orë të tëra. Në kulturën e tyre është normale vonesa.

Xhabexhiu ka studiuar gjuhë të huaja në Universitetin e Tiranës, ndërsa studimet e nivelit master i ka kryer online për një universitet në Londër.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: Unë studiova gjuhë të huaja në Universitetin e Tiranës, më pas studiova master në Universitetin e Londrës dhe thjesht për të zhvilluar njohuritë e mia në biznes dhe për t’i shtuar më tepër vlera punës që bëj dhe pastaj ti merr dije nga eksperienca nga puna.

Më tej, Enkelejda ka treguar se në Gana ka një komunitet shqiptarësh prej 10 vetësh, me të cilët e feston 28 Nëntorin çdo vit.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: Këtu ka një komunitet të vogël shqiptar, shumica janë femra që punojnë në institucione të ndryshme ose në ambasada, jemi rreth 10 veta, por shumë të veçantë, kurajozë dhe të veçantë në llojin e tyre. E festojmë çdo vit 28 Nëntorin në Gana.

Diferencat kulturore mes Shqipërisë dhe Ganës janë shumë të mëdha, por Enkelejda thotë se ka ditur t’i menaxhojë.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: Ka jashtëzakonisht diferenca të mëdha, është e kotë që ti të thuash e i pranojmë të gjitha gjëra, por dimë si t’i menaxhojmë.

Por e mendon ajo një rikthim në Shqipëri? Këtë na e thotë vetë Enkelejda.

Enkelejda Xhebexhiu, Akra Gana: 2 javë e kisha udhëtimin e parë, por unë me mendje dhe zemër jam në një udhëtim pune, nuk kam emigruar, psikologjikisht jam në udhëtim pune. Sigurisht që do të më pëlqente të kthehesha në Shqipëri, por në një moment të jetës, bën disa llogari. E mendoj kthimin në Shqipëri, por nuk di të them kur sepse unë e dua shumë punën që bëj.

/tvklan.al