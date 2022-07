Koncert për 100-vjetorin e marrëdhënieve me SHBA

23:24 28/07/2022

Kremtohet edhe hapja e negociatave me BE

Mijëra njerëz mbushën sheshin Skënderbej në një koncert festiv me rastin e 100 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara dhe hapjes së negociatave me Bashkimin europian.

I pranishëm në shesh ishte kryeministri Rama, Presidenti Begaj, ministra dhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Juri Kim. Për publikun u prezantua edhe një herë mesazhi i Presidentit amerikan Xho Bajden.

Yuri Kim: Saktësisht 100 vjet më parë shtetet e bashkuara dhe Shqipëria ranë dakord të njihnin njëra tjetrën dhe te vendosin marrëdhënie diplomatike. Duke bërë këtë, amerika dhe shqipëria ndezen një pishtar të shenjtë që është përcjellë brez pas brezi.

Mesazhe dhanë edhe krerët e bashkimit Europain.

Ursula Von Der Leyen: Mund të jeni vërtet krenarë për atë që keni arritur. Urime nga thellësia e zemrës sime. Më në fund mund të nisim negociatat dhe ky është para së gjithash suksesi juaj. Ju u siguruat që Shqipëria të përparonte në mënyrë të qëndrueshme në rrugën europiane.

Charles Michel: Ne vendosëm të hapnim dyert e negociatave për Shqipërinë. Unë kam një mesazh për ju. Jam absolutisht i bindur se ne ndajmë të njëjtat vlera, të njëjtat parime, se kemi të njëjta shpresa dhe ne duam më të mirën për fëmijët tanë.

Edhe pse i pranishëm në Shesh edhe kryeministri Rama zgjodhi t’u drejtohej qytetarëve në të njëjtën mënyrë.

Edi Rama: Nga vendi më i vetmuar, më i prapambetur, me i varfër i kontinentit, ne sot, jemi jo ku e ku më të zhvilluar e më pak të varfër se sa vetëm tre dekada më parë, po jemi më shumë se asnjëherë më parë në këto tre dekada, të mbrojtur nga çdo rrezik, në mes të dy aleatëve tanë të mëdhenj strategjike, SHBA e BE, dhe të respektuar nga çdokush në arenën ndërkombëtare, si një vend i vogël, por me karakter dhe dinjitet.

Rama tha se ky është momenti më i mirë i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.

Edi Rama: Ndjehuni mirë sonte, ndjehuni mirë çdo ditë më tutje, sepse më e fortë Shqipëria s’ka qenë kurrë, më të fortë se sot shqiptarët në Shqipëri e në këtë rajon s’kanë qenë kurrë, falë pa diskutim edhe dy kokave të shqiponjës së miqësive tona, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Europian.

Mesazhe urimi u bënë edhe nga drejtues të shumtë të qeverive të Bashkimit Euriopian.

