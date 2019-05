Koncert recital në Universitetin e Arteve

Në Tiranë zhvillohen shpesh evente të ndryshme, kryesisht të muzikës bashkëkohore dhe janë të rrallë eventet e muzikës klasike. Përveç se në Teatrin e Operas dhe Baletit evente të tilla janë edhe më të rralla, por për të gjithë të apasionuarit pas kësaj muzike, dy evente të rëndësishme do të mbahen nesër edhe të hënën në kryeqytet.

Të premten në orën 19:00 do të zhvillohet në Universitetin e Arteve një koncert i orkestrës simfonike, me pjesëmarrjen e violinistit Dalibor Karvay dhe dirigjentit Gridi Kraja. Ndërsa koncerti i dytë do të mbahet te hënën në orën 19:00, gjithashtu në Universitetin e Arteve.

Tek ky koncert recital do të keni mundesinë të shijoni në piano mjeshtren e madhe Merita Rexha Tershana, ndërsa në violinë do të jenë Lirza Zaloshnja dhe Dalibor Karvay. Tek koncerti i dytë, hyrja eshtë falas për të gjithë adhuruesit e muzikës klasike./tvklan.al