Koncerti i Enrique Iglesias në Tiranë/ Ambasadori i Spanjës, Zalba jep të gjitha detajet për organizimin e aktivitetit

23:44 26/06/2023

Teksa Java e Kulturës Spanjolle po afron, rrjedhimisht më e afërt është edhe data për ardhjen për të performuar në Shqipëri të një prej artistëve më në zë ndërkombëtarë, Enrique Inglesia.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ambsadori i Spanjës në Shqipëri, Alvaro Renedo Zalba tregon më në detaje se si do të organizohet ky koncert, pro edhe të gjithë aktivitetet që do të organizohen në kuadër të Javës së Kulturës Spanjolle.

Blendi Fevziu: Ambasador, Java e Kulturës Spanjolle po afron. Mendoj se koncerti i Enrique Inglesias-it është ngjarja më i rëndësishme por çfarë mendoni për javën spanjolle? Çfarë veprimtarish keni?

Alvaro Renedo Zalba: Përveç Enrique Inglesias-it, do të mirëpresim në Shqipëri një performuese që ka fituar çmime kombëtare, Patricia Herrero, maestron e kitarës Jose Maria Gallardo del Rey, të njohurin…

Blendi Fevziu: Do të ketë shumë veprimtari…

Alvaro Renedo Zalba: Shumë veprimtari. Shumë veprimtari. Po ashtu, shefa kuzhine me yje Michelin, nga Spanja Pepe Solla dhe Begona Rodrigo do të bëjnë një ekspozitë gastronomike.

Blendi Fevziu: Këtu në Shqipëri?

Alvaro Renedo Zalba: Këtu në Shqipëri, në Durrës me shoqatën kombëtare të shefave. Kjo do të jetë diçka e jashtëzakonshme. Ne po ashtu do të mirëpresim enologë të dalluar nga zona e Rioja-s, dhe po ashtu do të mirëpresim një prej autorëve më të njohur spanjollë i cili do të prezantoj një prej librave të tij më të shquar të përkthyer në shqip si dhe një prej DJ-ve më të njohur spanjoll, Eddie Dee.

Blendi Fevziu: Duket një javë shumë intensive.

Alvaro Renedo Zalba: Është shumë intensive. Përveç këtyre do të kemi edhe dy vizita historike. Një vizitë nga sekretariati i shtetit për turizmin dhe rektorin e universitetit UNED i cili është universiteti dhe kampusi më i madh publik në Evropë me më shumë se 180,000 studentë. Këta do të vijnë në Shqipëri për herë të parë në histori. Ne duam ta prekim shoqërinë shqiptare dhe të fuqizojmë marrëdhëniet tona midis kulturave dhe vendeve tona.

Blendi Fevziu: Ka qenë e vështirë të sillnit Enrique Inglesias-in këtu në Tiranë?

Alvaro Renedo Zalba: Siç mund ta imagjinoni nuk ka qenë diçka e lehtë. Unë jam shumë i lumtur që se shpejti do e mirëpres në Tiranë. Enrique është një artist universal me një talent dhe sukses të jashtëzakonshëm. Është një krenari e veçantë për Spanjën dhe kur ne po rrihnim mendimet përpara Javës Spanjolle, donin të identifikonim një artist vërtetë universal i cili do të na lejonte ta nisnim javën spanjolle…

Blendi Fevziu: Edhe të njohur në Shqipëri, sepse…

Alvaro Renedo Zalba: Pikërisht. Të njohur në Shqipëri dhe në gjithë botën. Në njëjtën mënyrë si gjuha dhe kultura spanjolle është kozmolitane dhe janë tërheqëse për njerëz nga e gjithë bota, kjo ndodh edhe me gjuhën dhe kulturën shqiptare. Ai na erdhi direkt ndërmend pasi është ndër artistët më të shquar spanjoll dhe jam vërtetë shumë mirënjohës ndaj tij, ndaj ministrisë së kulturës dhe ndaj Bashkisë së Tiranës që na mundësuan të realizojmë këtë koncert historik.

Blendi Fevziu: Edhe koncerti do të zhvillohet në qendër të Tiranës, tek sheshi kryesor?

Alvaro Renedo Zalba:: Do të zhvillohet tek Sheshi Skënderbej.

Blendi Fevziu: Më 30 Qershor?

Alvaro Renedo Zalba: Më 30 Qershor.

Blendi Fevziu: Në çfarë ore?

Alvaro Renedo Zalba: Do të zhvillohet pasdite. Na duhet të specifikojmë agjendën fikse por do të zhvillohet vonë në pasdite dhe parashikohet të nisi…

Blendi Fevziu: Do të jetë i hapur për publikun?

Alvaro Renedo Zalba: Do të jetë i hapur për të gjithë.

Blendi Fevziu: I hapur për të gjithë?

Alvaro Renedo Zalba: Na duhet të paguajmë për biletat, përfshirë mua. Megjithatë kjo ishte mundësia e vetme që të mundësonin një koncert kaq të rëndësishëm për Shqipërinë.

Blendi Fevziu: Jeni i emocionuar për praninë e tij në Shqipëri?

Alvaro Renedo Zalba: Jam shumë i emocionuar sepse ai përfaqëson./tvklan.al