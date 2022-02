Koncerti i parë i filarmonisë së Tiranës

17:37 12/02/2022

Veliaj: U japim një shans të rinjve të ecin përpara me meritë

Filarmonia e Tiranës ka zhvilluar koncertin e parë në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit duke sjellë vepra nga autorët më të njohur si Schubert, Vivaldi apo Brahms.

E konceptuar nga Bashkia e Tiranës si një mundësi e angazhimit të artistëve të rinj të fushës së interpretimit muzikor në jetën kulturore të kryeqytetit, filarmonia do të nxjerrë në pah talentin e tyre.

“Më vjen mirë që sot, nëpërmjet këtij koncerti, kemi themeluar atë që do të jetë Filarmonia e të rinjve të Tiranës, për t’u siguruar që teksa kemi një elitë të Operas dhe Baletit, ne përgatisim një gjeneratë tjetër, që gjithashtu performon, që i drejton projektorët nga vetja dhe talenti i tyre, e që gjithashtu u japim një shans çdo djali e çdo vajze me një instrument, pavarësisht mbiemrit e qytetit që vjen, se Tirana, që është edhe Kryeqyteti Europian i Rinisë, të shkëlqejë, të duartrokitet, e të ecë përpara me meritë”.

Veliaj vlerësoi faktin se muzika ka aftësinë që të bëjë bashkë njerëzit pavarësisht ideve apo përkatësive politike.

“Sot Tirana është në Europë, e madje është Kryeqyteti Europian i të rinjve. Po mendoja për miqtë e mi këtu në skenë, si ndodh që dikush të performojë në këtë skenë? Normalisht, bëhen audicione, ndoshta aplikojnë 100 vetë për një vend, e ndoshta shumë prej të rinjve duhet të presin që dikush më i rritur të dali në pension, që të lirohet një vend në elitën e muzikës sonë. Këtë e vendosëm bashkë me mikun tim, Arben Skënderi, me të cilin kemi qenë edhe kundërshtarë politikë, por mendoj se politika është pjesë e zhurmës, kurse kjo është pjesë e muzikës dhe për të bërë muzikë ne jemi gjithmonë aleatë për të prodhuar ide të mira”.

Filarmonia e Tiranës e mbështetur nga Bashkia e Tiranës është vazhdimësia e investimit në fushën e artit.

