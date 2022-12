Kondili: Në 18 vite si prokuror nuk më ka ndikuar asnjë emër, kam ngulmuar tek provat

15:14 16/12/2022

Prokurori Edvin Kondili i është përgjigjur pyetjeve të anëtarëve të KLP-së në lidhje me kandidimin e tij për kreun e ri të KLP-së. Ai u shpreh se ka 18 vite që punon si prokuror dhe kurrë nuk ka ndikuar asnjë emër tek çështjet e tij, por ai vetë ka ngulmuar tek provat dhe të dhënat.

Në punën tuaj sa do të ndikojë emri i personit që do ketë lidhje me Prokurorinë e Posaçme kundrejt postit të tij apo të saj në një përqindje të caktuar. Sa kjo gjë mund të influencojë?

Edvin Kondili: Kjo pyetje lidhet që mund të jetë një subjekt i caktuar që përfaqëson diçka në kuptimin të një pushteti, le të themi, politik, shoqëror, ekonomik. Me shumë sinqeritet asnjë lloj ndikimi. Për mua, kam 18 vjet që punoj si prokuror, nuk ka ndikuar kurrë emri. Po. Kam ngulmuar tek pjesa e provave dhe të dhënave për emrat e përveç apo të përgjithshëm në funksion, në bindjen time, të një procesi të rregullt ligjor dhe në funksion të grumbullimit të provave, së pari për mua si prokuror të pakundërshtueshme dhe të pakontestueshme dhe pastaj në drejtim të përfaqësimit të tyre përpara gjykatës.

Nëse do të vinte në krye të SPAK, Kondili tha se thjesht do të jepte frymën për shpejtësi, efektivitet dhe hetime të plota pavarësisht subjekteve apo temës që po hetohet. Ai theksoi se prokurorët janë Zot të çështjeve dhe nuk mund të ndikohen nga askush, qoftë ky edhe kreu i SPAK.

“Në lidhje me çështjet që janë aktualisht në hetim nga Prokuroria e Posaçme, zot i atyre çështjeve natyrisht që është prokurori i çështjes. Plotësisht i pavarur dhe i pandikueshëm nga askush dhe për asnjë lloj arsyeje qoftë edhe nga drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme”.

Po ashtu, ai shtoi se nuk do të lërë asnjë dosje që ka aktualisht edhe nëse do të zgjidhej si kryetar i SPAK.

“Për ato çështje që kam si prokuror aktualisht nëse ndodh që KLP mua më përzgjedh për drejtues, me shumë pastërti kërkoj që nga ana juaj të verifikohet nëse unë do lë një nga këto çështje. Nuk do të lë asnjë nga këto çështje. Do përpiqem të punoj edhe më shumë sesa mund të jem duke punuar deri më tani, pavarësisht orareve të gjata apo ditëve të pushimit që për ne nuk kanë ndonjë ndryshim nga dita e zakonshme e punës, kjo është normale. Jo vetëm për mua, por për të gjithë kandidatët. Të gjitha çështjet siç i kam do përpiqem dhe ti mbaj vetë si prokuror me synimin kryesor dërgimin për gjykim”, u shpreh ai./tvklan.al