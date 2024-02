Konfederata e Opozitës/ Bardhi: Jemi bashkuar në ide, menjëherë ngritëm 2 grupe pune

23:33 20/02/2024

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, është shprehur se Konfederata e Opozitës është e bashkuar në ide.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Bardhi thotë se janë ngritur 2 grupe pune. Njëri prej tyre do të përcaktojë vendimmarrjen e Konfederatës, ku secila parti është me të drejta të barabarta dhe nuk ka kryetar.

Ndërkohë grupi tjetër, sipas Bardhit do të përcaktojë një qëndrim të përbashkët të gjithë opozitës për Reformën Zgjedhore.

Preç Zogaj: Opozita nuk po di dhe unë kam këtë formulë: Opozita plurale do të thotë që secili të rritet dhe shuma e disa subjekteve që rriten në vetvete, del më e madhe.

Gazment Bardhi: Unë po them që po bëjmë ekzaktësisht këtë që po thua. Ajo që ka nisur të premten, është ekzaktësisht kjo që ti po thua. Jemi bashkuar në ide. Menjëherë kemi ngritur 2 grupe pune: Njëri që do të përcaktojë vendimmarrjen e Federatës, nuk ka kryetar, është secila parti me të drejta të barabarta. Do të ketë një grup që do të merret me organizimin dhe së dyti kemi ngritur një grup tjetër pune, duke qenë se është urgjente çështja e Reformës Zgjedhore për të përcaktuar një qëndrim të përbashkët të gjithë opozitës për Reformën Zgjedhore, sistemin, vijat e kuqe në atë reformë e me radhë. Ne këtë kemi nisur.

/tvklan.al