Konferenca për shtyp e ambasadores amerikane Yuri Kim në prag të largimit nga Shqipëria (E plotë)

11:48 21/06/2023

Kim: Reforma në Drejtësi i dha mundësinë Shqipërisë për hapjen e negociatave për anëtarësim në BE

Në një konferencë për mediat, ambasadorja e SHBA në Shqipëri, Yuri Kim e ka vënë theksin tek përparimet që Shqipëria ka bërë në fushën e drejtësisë.

Gjatë fjalës së saj, ambasadorja Kim është shprehur se reforma në drejtësi i ka dhënë mundësi vendit që të hapte negociatat për anëtarësim në BE, teksa ka shtuar se kjo reformë po jep rezultate.

Ambasadorja e SHBA, Kim mes të tjerash ka bërë thirrje që Shqipëria të ecë përpara deri në arritjen e qëllimit të uljes në tryezën evropiane.

Ndër të tjera, ambasadorja Kim ka përmenduar disa nga përparimet e bëra gjatë kryerjes së detyrës së saj si ambasadore e SHBA në Shqipëri.

Yuri Kim: Gjatë 3 vitesh e gjysmë kam pasur privilegjin që të isha si një ambasadore e re për të forcuar lidhjen e veçantë mes Shqipërisë dhe SHBA. Unë jam shumë mirënjohëse që kam pasur këtë mundësi dhe të njoh Shqipërinë, të vizitoj të 61 bashkitë e saj dhe të përpiqem të jap kontributin tim në demokraci dhe biznes.

Shqipëria ka ndërmarrë reforma të vështira, sidomos në drejtësi që i dha vendit tuaj mundësinë që të hapte negociatat për anëtarësim në BE. E kam thënë shpesh se reforma në drejtësi po jep rezultate. Mos ndaloni, vazhdoni të ecni përpara dhe hap pas hap derisa të arrini qëllimin tuaj. SHBA do të jenë me ju në çdo hap të rrugës. Ne nuk do të lëkundemi kurrë në aspiratat e popullit shqiptar për të zënë vendin që i takon në tryezën evropiane.

Bashkëpunimi ynë në fushën e mbrojtjes ka arritur nivele të reja. Në vitin 2021, Shqipëria ishte organizatore e Defender 2021, stërvitja më e madhe ushtarake që nuk ishte mbajtur kurrë më parë. Shqipëria ndërtoi mbi suksesin e asaj veprimtarie për të mirëpritur “Defender 2023”. Aktivitetet amerikane-shqiptare në fushën e mbrojtjes janë 3-fishuar.

Sulmet kibernetike të Iranit që filluan në 2022, treguan kërcënime të reja më të cilat duhet të përballemi së bashku. SHBA i ka akorduar 50 milionë Dollarë Shqipërisë për të forcuar sigurinë kibernetike, kjo është paketa më e mëdha që kemi dhënë për këtë fushë ndonjë vendi, përveç Ukrainës. Lidhjet e biznesit po rriten mes 2 vendeve tona. Ka ende vend për përparim, por përparimi po ndodh. Në Tetor nënshkruam memorandiumin e bashkëpunimit. Këto investime do t’i mundësojnë Shqipërisë që të bëhet një qendër për shpërndarjen e energjisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në Qershor 2022 nënshkruam memorandiumin e bashkëpunimit për telekomunikacionin.

Ambasadorja Kim: Është vendim i Qeverisë Shqiptare nëse dëshiron të largojë muxhahedinët

Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu mbështetjen për kontrollet e Policisë Shqiptare në kampin e muxhahedinëve në Manzë të Durrësit, duke thënë se është e drejtë të zbatojë ligjin në territorin e vetë.

Por a duhet që Shqipëria të largojë muxhahedinët nga vendi ynë? Kësaj pyetje të bërë nga televizioni Klan, ambasadorja amerikane në Tiranë Yuri Kim tha se ky është një vendim që i përket Qeverisë së Shqipërisë.

Gazetarja Elja Zotka: DASH ka reaguar lidhur me operacionin policor dje në Manzë ku janë vendosur njerëzit e organizatës MEK dhe janë shprehur të shqetësuar sepse sipas tyre nuk është një lëvizje demokratike. A mendoni që Shqipëria duhet të shkojë prishjes së marrëveshjes dhe largimit të pjesëtarëve të organizatës MEK nga territori shqiptar?

Ambasadorja Yuri Kim: Mendoj se është një vendim që duhet ta marrë qeveria shqiptare. Një gjë është shumë e qartë. Ne mbështesim të drejtën e Shqipërisë për të zbatuar ligjet e saj në vendin e saj. Ka gjithashtu terma të caktuar që zbatohen për çdo lloj mysafiri në vendin tuaj dhe këto duhet gjithashtu të zbatohen prej tyre, duhet t’i respektojmë ato.

Këto komente ambasadorja Kim i bëri në një konferencë shtypi me gazetarët në ambientet e ambasadës së SHBA në prag të largimit të saj nga Shqipëria pas përfundimit të mëndatit në vendin tonë.

Policia kontrolloi dje me urdhër të SPAK dhe GJKKO kampin e muxhahedinëve në Manzë të Durrësit dhe sekuestroi kompjutera dhe servera prej të cilave dyshohet se janë bërë sulme kibernetike ndaj institucioneve të huaja.

Kim: Korrupsioni në Shqipëri është problem, gjykatat duhet të jenë të pavarura

Ambasadorja e SHBA-së në Shqipëri, Yuri Kim thotë se megjithëse është bërë mjaft përparim në shumë fusha në vendin tonë, korrupsioni mbetet akoma problem.

Si shembull, ambasadorja Kim sjell të drejtën e pronës dhe mundësinë për të zhvilluar bizneset e tyre evropianët në Shqipëri, nëse kjo e drejtë do të ishte plotësisht e garantuar.

Gjatë fjalës së saj, ambasadorja Kim ka shprehur mbështetjen e plotë të SHBA për Shqipërinë në rrugën drejt përparimit të saj.

Pyetje: Kur keni ardhur në Shqipëri keni veçuar 3 prioritetet tuaj, në demokraci, biznes dhe mbrojtje. Cilën veçoni fushën ku ju keni pasur më shumë sukses apo aty ku nuk janë arritur pritshmëritë që ju keni pasur?

Yuri Kim: Ne kemi bërë përparim historik. Demokracia, biznesi dhe mbrojtja janë të ndërlidhura dhe nuk mund të bëhet përparim në njërën dhe të mos bëhet në tjetrën. Ne përpiqemi të jemi të vërtetë aty ku është bërë përparim. Shqiptarët kanë qenë një komb shumë këmbëngulës dhe për shkak të këmbëngules së tyre kanë arritur rezultate. Ne duhet të jemi njerëz që shohim faktet, se si ky vend nuk ngjason me Shqipërinë e vitit 1991. I them këto, jo që ne të rreshtim së bëri gjëra, por të themi “o Zot ka shumë gjëra për të bërë”. Në fakt ka fusha që duhet të ndryshojnë dhe kjo për faktin se Shqipëria po bëhet më e fortë dhe më e pasur në mënyrë që ju të zini vendin tuaj në tryezën evropiane. Dhe ka fusha në të cilat ka nevojë për përmirësim. Korrupsioni është problem, gjykatat duhet të jenë të pavarura. Kjo është arsyeja pse SHBA dhe evropianët kanë shtyrë shumë për reformën në drejtësi. Këtë e them sepse duhet shtyrë për më shumë përparim dhe progres, si për shembull në të drejtën e pronës që do të lejonte edhe bizneset evropiane për të bërë diçka në Shqipëri dhe të kishin sigurinë që konform rregullave do ta zhvillonin atë. SHBA ka besuar tek Shqipëria dhe tek shqiptarët që 100 vjet më parë dhe nëse ne nuk mund ta besonim që ju do t’i realizonit këto ndryshime, nuk do jua kishim kërkuar. Ju mund të ja dilni mbanë prandaj dhe mos u dorëzohuni. SHBA do të jenë pas jush 100 për qind, krah për krah për të ju mbështetur.

Mesazhi i ambasadores Yuri Kim që fshihet pas konferencës live me gazetarët

Ambasadorja Yuri Kim, në mbyllje të mandatit të saj si diplomate në Shqipëri, zgjodhi të organizojë një konferencë për shtyp me gazetarët në ambientet e ambasadës amerikane në Tiranë.

Pas Shqipërisë, Kim do të marrë një detyrë të re në Departamentin Amerikan të Shtetit ku do të ketë përgjegjësi për të gjithë Europën.

“Në pozicionin tim të ardhshëm do të kem përgjegjësi për gjithë Europën dhe kjo përfshin Shqipërinë. Ndoshta jo të gjithë janë të kënaqur për këtë, por unë jam e kënaqur për këtë. E vërteta është kjo. Sikurse e shpreha, vërtetë jam prekur dhe ndryshuar nga përvoja ime këtu. Nëse kthehem në Shqipëri ose jo, Shqipëria do të jetë gjithmonë me mua”, u shpreh ambasadorja Kim.

Por në fund, ambasadorja amerikane dha edhe një mesazh përse zgjodhi që të organizonte këtë konferencë për shtyp live me gazetarët.

“Në mbyllje, më lejoni të them se arsyeja përse dëshiroja që të kishim së bashku këtë konferencë për shtyp që ta bënim live ta kishim në mënyrë të drejtpërdrejt lidhjen që të mos kisha shqyrtuar pyetjet që ju do të bënit, është që t’ju kujtoj të gjithëve për rolin kritik thelbësor që një media e pavarur ka në një demokraci, në një vend. Portalet mediatike mund të jenë biznes por gazetarët kanë përgjegjësi. Puna juaj si gazetarë është që të bëni pyetje të vështira për vendin tuaj. Dhe puna ime dhe puna e çdo zyrtari të lartë është që t’ju përgjigjet pyetjeve me vërtetësi dhe plotësisht. Secili prej nesh përdor teknikat tona. E rëndësishme është që japim përgjigje. Arsyeja është sepse unë ju respektoj ju sepse ju përfaqësoni njerëzit, përfaqësoni popullin”, deklaroi ambasadorja e SHBA Yuri Kim.

Kim: Largohem nga Shqipëria me një shpresë më të madhe për këtë tokë si e jona, të shqiponjës

Ambasadorja Yuri Kim: Çështja e Reformës në Drejtësi, çrrënjoja e korrupsionit nuk është thjesht çështje morale por kërkesa e SHBA që Shqipëria të jetë një aleat më i fortë.

Dua të them disa fjalë mbi rolin e Shqipërisë në botë. SHBA ishte krenare të ndiqte udhëheqjen tuaj kur Shqipëria ishte kryetare në detyrë e Organizatës për Sigurinë në Europë. Duhet të theksoj që nuk janë rregullat ato që kërcënojnë paqen në mbarë botën, por janë thyerja. E kemi vlerësuar partneritetin tuaj në mbështetjen e Ukrainës. Njerëz nga e gjithë bota përfshirë dhe në SHBA kanë qenë të frymëzuar teksa kanë parë që shqiptarët kanë nxjerrë nga rreziku afganët e pambrojtur. Shqipëria ishte e para që doli vullnetare për të strehuar afganët. Një shpalosje e jashtëzakonshme e traditës shqiptare të mikpritjes. Populli shqiptar meriton respekt për atë që keni bërë. Marrëdhëniet SHBA-Shqipëri nuk kanë qenë kurrë më të forta. Kemi bërë përparim historik në demokraci, mbrojtje dhe biznes dhe kam qenë krenare që isha këtu. Vitin e kaluar përkujtuam 100-vjetorin e marrëdhieve diplomatike mes SHBA dhe Shqipërisë.

Mbi 24 mijë shqiptarë morën viza 10-vjeçare. Ky është një hap i madh përpara për lidhjen në udhëtime dhe biznes midis vendeve tona, ndërsa shqiptarë tregojnë se po zbatojmë rregullat e vizave kam besim se do vijë dita kur nuk do kërkohet fare vizë. Jam krenare për përparimin që kemi bërë së bashku. Kemi bërë hapa të mëdhenj për të çuar përpara partneritetin tonë, sigurisht mbetet më shumë për të bërë. Ne nuk duhet të dorëzohemi kurrë sepse populli shqiptar nuk meriton asgjë më pak. Dua t’ju shpreh diçka personale. Përvoja ime këtu më ka ndryshuar në shumë mënyra të ndryshme. Do largohem nga Shqipëria me respekt të thellë për historinë tuaj, traditat, këmbënguljen tuaj legjendare të shqiptarit, do largohem me mirënjohje për dashmirësinë dhe miqësinë tuaj. Do largohem me simpati dhe solidaritet më të fotë për padurimin tuaj për një të ardhme më të mirë për fëmijët tuaj. Dhe do largohem nga këtu me një shpresë edhe më të madhe për këtë tokë si e jona, të shqiponjës.

Kim: Asociacioni rruga që do të përfundonte në njohjen e Kosovës, liderët e 2 vendeve të lënë mënjanë egon e tyre

“Liderët e Kosovës dhe Serbisë kanë rënë dakord për Asociacionin për rrugën përpara që do të përfundonte në njohjen e Kosovës”, kështu u shpreh ambasadorja e SHBA, Yuri Kim kur u pyet në lidhje me raportet Kosovë-Serbi.

Gjatë fjalës së saj në një konferencë me gazetarët, ambasadorja Kim thotë se SHBA beson tek Kosova dhe se qëllimi i tyre është angazhimi për një Kosovë të lirë dhe sovrane.

Ambasadorja Kim bën thirrje që udhëheqësit e Serbisë dhe Kosovës të lënë mënjanë egon e tyre për krenarinë kombëtare dhe të marrin në konsideratë atë që ju thonë aleatët dhe miqtë e tyre.

Yuri Kim: Liderët e Kosovës dhe Serbisë kanë rënë dakord për Asociacionin, kanë rënë dakord sepse në fakt kanë rënë dakord për rrugën përpara që do përfundonte në njohjen e Kosovës. Nuk besoj që njerëzit kanë nevojë t’ju rikujtohet sa shumë besojnë SHBA tek Kosova. Dashuria që ne kemi, angazhimi për një Kosovë të pavarur dhe sovrane. Nëse doni prova do t’ju rekomandoja të hidhnit sytë disa vite më parë. Çështja është cilat janë hapat që duhen ndjekur që të dy palët të lëvizin së bashku përpara. Kjo është koha që udhëheqësit të lënë mënjanë egon e tyre dhe të mendojnë për atë që është krenari kombëtare dhe të marrin në konsideratë atë që ju thonë miqtë e tyre./tvklan.al