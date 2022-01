Konflikt për motive të dobëta, arrestohen 2 persona

17:14 29/01/2022

Nga specialistët e Seksionit për Krimet në Komisariatin e Policisë Berat u bë arrestimi i shtetasve A.Gj., 42 vjeç dhe E.K., 37 vjeç, të dy banues në lagjen Kushtrim, Berat, si dhe u shpallën në kërkim shtetasit K.Gj., 37 vjeç, dhe E.Q., 31 vjeç, të dy banues në lagjen “Kushtrim”, Berat.

Arrestimi dhe shpallja në kërkim e tyre u bë pasi, ditën e djeshme në lagjen “Kushtrim”, pas një konflikti për motive të dobëta shtetasi A.Gj së bashku me vëllain K.Gj dhe nipin E.Q., kanë goditur me mjet prerës shtetasin E.K. Shtetasi E.K gjatë konfliktit ka goditur me mjet prerës shtetasin A.Gj.

Gjithashtu u shpall në kërkim dhe shtetasja A.Gj., 29 vjeçe, banuese në Berat, për veprën penale “Moskallëzim krimi”.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Berat për veprime të mëtejshme./tvklan.al