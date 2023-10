Konflikte, çifte zyrtare, rikthim në vilë dhe shumë të tjera i zbuloni sonte në ‘Prime’, në orën 21:00 në Tv Klan

Shpërndaje







17:40 22/10/2023

Kjo javë në vilën e dashurisë ka qenë e mbushur me surpriza. Rikrijimi i çifteve nga publiku ndryshoi situatën në vilë, çiftet nuk ishin më të lumtur.

Sonte gjatë Prime, një familjar i një prej ishullorëve do të futet ne vilë. Familjari i kujt mendoni që do të jetë? Çfarë ka ai për të thënë? Cila është arsyeja që po hyn në vilë? A do prishë apo rregullojë marrëdhënie siç ndodhi me mamin e Xhesikës?

Një nga ishullorët e eliminuar do t’i bashkohet vilës së dashurisë. Publiku ka votuar për më të pëlqyerin e tij, televotimi është mbyllur mbrëmë dhe sot ëshë nisur njëri prej tyre drejt vilës së të dashuruarve. Cili mendoni se do jetë ai/ajo?

Denisi dhe Xhesika kanë patur konflikte të shumta gjatë kësaj jave. Lidhja e tyre mori një tjetër kthesë pas videomesazhit të mamasë së Xhesikës. Ata do të sqarohen edhe sonte gjatë ‘Prime’, për të qenë më të qartë edhe për publikun për marrëdhënien e tyre.

Ueda dhe Arlindi janë çifti i parë zyrtar në vilë. Gjatë një takimi jashtë vilës ata nuk kanë nguruar t’i shprehin ndjenjat njëri-tjetrit.

Xhesjana ka kaluar natën në ‘Folenë e dashurisë’ me Xhulianon. Në një bisedë me vajzat ajo ka treguar që Xhuliano ka tentuar ta puthë, por ai është shprehur që e shikon si motër. Si qëndron e vërteta mes tyre?

Këto dhe shumë të tjera do t’i zbuloni në show-n e mbrëmjes së sotme në orën 21:00 në Tv Klan, nën drejtimin e Luana Vjollcës dhe opinionistët Olti Curri e Dalina Buzi.

/Love Island Albania