Konflikti Izrael-Hamas, Osmani: Jemi në Luftën e Tretë Botërore

Shpërndaje







17:09 09/10/2023

Eksperti i çështjeve ndërkombëtare, Kreshnik Osmani, komentoi sot në Klan News konfliktin Izrael-Hamas. Nëpërmjet një lidhje me Skype me gazetarin Besard Jacaj, Osmani tha se bota tashmë ndodhet në një luftë të hapur dhe se rendi botëror ka rënë që prej sulmit të 24 Shkurtit të vitit 2022, që Rusia bëri ndaj Ukrainës.

“Lufta po rrezikon të përshkallëzohet. Bota tashmë është në një luftë të hapur. Rendi botëror ka rënë në sulmin e 24 shkurtit të 2022 në Ukrainë. Ky konflikt në Lindjen e Mesme tregon se lufta do të vazhdojë”, tha eksperti i çështjeve ndërkombëtare.

“Jemi zyrtarisht në Luftën e Tretë Botërore, në një formë ose në një tjetër”, kështu u shpreh Osmani, teksa tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur drejt brigjeve të Gazës një luftanije, për t’u vënë në mbrojtje të Izraelit. “Amerikanët kanë nisur aeroplanmbajtësen më të madhe në drejtim të brigjeve të Gazës. Luftanija më e madhe është drejtuar në Gazë në mbrojtje të Izraelit”, tha ai.

Eksperti komentoi gjithashtu pengjet që Hamasi ka marrë ditët e fundit në Izrael. Ai tha se pengmarrjet janë strategji e lidhur me lëvizje ekstremiste që përdoren në Lindjen e Mesme, ashtu sikurse veprojnë xhihadistët. Ndërkaq ai theksoi se qytetarët amerikanë dhe evropianë nuk janë në fokus të Hamasit, pasi nuk duan që ta kthejnë opinionin ndërkombëtar kundër tyre.

Osmani tha se ushtria e Hamasit do të përdorë pengjet për çdo situatë, për të negociuar.

“Pengjet janë strategji e lidhur me lëvizjet e tjera xhihadiste, pasi Hamasi është i vetëdijshëm që Izraeli do të reagojë fuqimisht. Nuk janë në fokus qytetarët amerikanë apo interesat amerikane. Unë besoj se Hamasi nuk do që të merret me pengje të BE-së dhe SHBA-ve, pasi nuk duan që ta kthejnë opinionin ndërkombëtar kundër tyre. Pengjet do të përdoren për çdo situatë për të negociuar”, tha Osmani.

Kujtojmë se më shumë se 700 persona kanë humbur jetën në Izrael që kur Hamasi nisi sulmet, duke përfshirë 260 persona në një festival muzikor. Rreth 500 persona kanë humbur jetën në Gaza pas sulmeve ajrore të Izraelit. Në total bëhet fjalë për mbi 1200 viktima.

Forcat Ajrore të Izraelit thonë se kanë goditur më shumë se 500 baza terroriste në Gaza gjatë natës. Izraeli pretendon se shumica e pikave të hyrjes nga Gaza në Izrael janë mbyllur, shumica me tanke. Megjithatë ushtria nuk mohon se luftëtarët e Hamasit mund të jenë ende duke kaluar në Izrael nga Gaza./tvklan.al