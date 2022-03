Kongres pajtimi? Sali Berisha: I gatshëm për çdo propozim që vendos në epiqendër votën e lirë

Shpërndaje







13:45 09/03/2022

Ish-kryeministri Sali Berisha zhvilloi një konferencë për shtyp këtë të mërkurë dhe u pyet nga gazetarët nëse është dakord për një kongres pajtimi brenda Partisë Demokratike.

Berisha u shpreh i gatshëm për “çdo propozim që vendos në epiqendër votën e lirë”.

“Jam i gatshëm për çdo propozim që vendos në epiqendër votën e lirë të demokratëve shqiptarë, i vetmi moment është sepse dëgjon ndonjëherë debate, mund të them, edhe analistë të cilët flasin për çdo gjë, por jo për votën. Unë ju them shqiptarëve që gjithçka ka ndodhur në kundërshtim me interesat e tyre këto vite, largimi masiv i shqiptarëve nga Shqipëria, rritja e varfërisë ekstreme, të gjitha këto kanë një emërues të përbashkët dhunimin e votës së tyre. Bëj thirrje jo vetëm demokratëve, por i bëj thirrje çdo shqiptari që të kthejë në vëmendje të plotë votën e lirë”, u shpreh Berisha./tvklan.al