Kim: SHBA do vazhdojnë të ju mbështesin ndërsa përmirësoni sistemin arsimor në Shqipëri

Shpërndaje







11:43 12/09/2022

“Do të shikoni studiues dhe specialistë amerikanë, do të vendosen në universitetet shqiptare“

Në fjalën e saj në Kongresin e Arsimit, Ambasadorja e SHBA në Shqipëri Yuri Kim është shprehur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin Shqipërinë në përmirësimin e sistemit arsimor në vend.

Yuri Kim: Si mik dhe si partner i juaji, SHBA do të vazhdojnë të ju mbështesin ndërsa përmirësoni sistemin tuaj arsimor në Shqipëri. Shpresoj të mos i humbisni nga sytë studentët që na folën këtë mëngjes. Detyra jonë dhe ndaj shqiptarëve është që të përmirësojmë sistemin arsimor këtu dhe për të ju dhënë mundësinë atyre për të ia dalë mbanë këtu në Shqipëri, për të iu dhënë atyre aftësitë më të mira që ata kanë për të sjellë ndikim këtu në Shqipëri, në Europë dhe në botë.

Gjatë fjalës së saj, Ambasadorja Kim ka theksuar se shumë studies dhe specialistë amerikanë do të vendosen në universitetet shqiptare në Tiranë, Gjirokastër dhe Durrës.

Yuri Kim: Shqipëria ka një të ardhme të jashtëzakonshme. Kemi qenë krenarë që të ju mbështesim për përmirësimin e administratës së universitetit, për të zbatuar kreditimin e universitetit. Këto hapa kanë qenë shumë të rëndësishme për sistemin arsimor të Shqipërisë, për të ardhmen tuaj dhe mnyrën si ju ndërlidheni me pjesën tjetër të botës.

Mendoj se do të shikoni shumë studiues dhe specialistë amerikanë të cilët do të vijnë këtë. Ata do të vendosen në universitetet shqiptare, në Tiranë, në Gjirokastër dhe në Durrës dhe shpresoj se dhe do të lidhen me shqiptarët anë e mbanë për përmbushjen e objektivave. Është frymëzuese të shoh si këto shkëmbime kanë krijuar mundësi të shumta në arsim.

10 vjet më parë, USAID lidhi profesorët e Universitetit Bujqësor me homologët e Universitetit të Hawait për bashkëpunim dhe udhëzim profesional. Ne vazhdojmë atë traditë dhe tani.

Jam besimplotë që memorandiumi i mirëkuptimit “Full Bright” që vendet tona nënshkruan në New York në 2019, do të krijojnë më shumë mundësi për profesionistët e talentuar. Është një përpjekje e përbashkët dhe do t’i ndihmojë studentët të ndjekin studimet në SHBA dhe për t’u rikthyer këtu.

Ambasadorja Yuri Kim ka vlerësuar mbështetjen e qeverisë shqiptare për programin e Korpusit të Paqes.

Yuri Kim: Shqipëria ka mirëpritur vullnetarë të Korupsit të Paqes. Shumë prej tyre kanë mësuar gjuhën shqipe, diçka që unë nuk do mundem t’ia dal mbanë. Shumë amerikanë vijnë këtu si vullnetarë të Korupsit të Paqes dhe vendosin që kjo është vërtetë shtëpia e tyre. Jemi të kënaqur se ato do të rikthehen dhe vetëm pak ditë më parë bëmë njoftimin duke thënë se ato do të rikthehen shumë shpejt. Vlerësojmë mbështetjen e qeverisë shqiptare. Çdo amerikan që ka marrë pjesë në këto programe shkëmbimi, të gjithë janë ndryshuar dhe kanë lidhur lidhje të përhershme me Shqipërinë dhe ato rikthehen në Amerikë me respekt për Shqipërinë dhe e bashkëndajnë këtë. /tvklan.al