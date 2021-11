Kongresmeni republikan kërkon përgjigje pse u shpall Berisha “non grata”: Kam 5 muaj që kërkoj informacione

13:22 25/11/2021

Kongresmeni republikan Lee Zeldin, anëtar i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, i dërgoi një letër Sekretarit të Shtetit Antony Blinken për të ndjekur kërkesat e përsëritura të tij për të diskutuar në thellësi dhe rishikim të informacionit që shpalli “non grata” ish-Kryeministrin Sali Berisha për “korrupsion madhor”.

Në një seancë dëgjimore të Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve në Qershor, kongresmeni Zeldin pyeti Sekretarin Blinken në lidhje me sanksionimin e administratës Biden ndaj ish-Kryeministri shqiptar Sali Berisha.

“Një aleat i të dy presidentëve Bush dhe kundërshtar i donatorit të madh të Partisë Demokratike dhe aktivistit progresist George Soros”, thuhet në një deklaratë për shtyp nga faqja zyrtare e Zeldin.

Në të njëjtën ditë me seancën dëgjimore, kongresmeni Zeldin i dërgoi një letër Departamentit të Shtetit duke kërkuar informacion në lidhje me vendimin për sanksionimin e Berishës.

Pasi mori një përgjigje të paqartë nga Departamenti i Shtetit, kongresmeni Zeldin dërgoi një letër tjetër më 27 Gusht duke kërkuar një përgjigje me shkrim dhe takim me zyrtarin përkatës të Departamentit të Shtetit për të shqyrtuar kriteret, informacionin dhe procesin që administrata përdori për të përcaktuar nëse do të sanksiononte apo jo Berishën. Mirëpo sipas Zeldin Kjo letër ka mbetur pa përgjigje nga Departamenti i Shtetit.

“Kanë kaluar pesë muaj që kur kam bërë kërkesën time origjinale, e cila është në thelb më shumë se koha e mjaftueshme për t’iu përgjigjur në mënyrë adekuate. Kjo është tani kërkesa ime e tretë për informacion shtesë që nga ngritja e çështjes së sanksionimit të Sali Berishës me Sekretarin Blinken gjatë seancës dëgjimore të Komisionit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve më 7 Qershor 2021. Është e papranueshme dhe e dyshimtë që Departamenti i Shtetit nuk e ka përmbushur mjaftueshëm këtë kërkesë për informacion shtesë në kohën e duhur dhe në vend të kësaj ka zgjedhur të ngadalësojë një kërkesë të Kongresit për transparencë”, thuhet në letrën e kongresmenit Zeldin./tvklan.al