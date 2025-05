Vetëm dy ditë larg nga konklava për zgjedhjen e drejtuesit të ri të Kishës, teksa Vatikani po bën punimet e fundit. Kjo do të jetë konklava më e larmishme gjeografikisht në histori.

Në total janë 135 kardinalë që kanë të drejtë vote, por dy prej tyre janë tërhequr për të mos marrë pjesë, për shkak të arsyeve shëndetësore. Kështu në Kapelën Sistine do të jenë 133 kardinalë më 7 Maj.

Numri më i lartë do të jetë nga Evropa, me 52 kardinalë. Së dyti vjen Azia, duke përfshirë Lindjen e Mesme me 23 kardinalë. Më pas vjen Afrika me 17 kardinalë.

Nga Amerika e Jugut do të jenë 17 kardinalë, ndërsa nga e Veriut 16. Nga këta 16, 10 prej tyre janë amerikanë, 4 kanadezë e 2 meksikanë. Amerika Qendrore sakaq do të përfaqësohet nga 4 kardinalë.

4 të fundit do të jenë nga Australia, Zelanda e Re, Papua Guinea e Re dhe Tonga.

Vendet me më shumë kandidatë janë Italia, me 17 kardinalë, SHBA me 10, Brazili me 7, Franca e Spanja me nga 5 secila, Argjentina, Kanadaja, India, Polonia dhe Portugalia me nga 4 secila.

Për t’u bërë Papë nevojitet një shumicë prej dy të tretash të votave. Nëse numri i zgjedhësve do të jetë 133, fituesi duhet të marrë të paktën 59 vota.

Kjo është konklava e parë me më shumë se 120 kardinalë.

/tvklan.al