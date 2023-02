Konkursi për projektin “Auto Moto Park Albania”

13:23 03/02/2023

Rama: Në të ardhmen mund të kemi edhe një garë të Formula 1

5 studiot më të mira të projektimit, autorë të pistave më të njohura të Formula 1, kanë shprehur interes për “Auto Moto Park Albania” që do ndërtohet në Elbasan. Kryeministri Edi Rama gjatë eventit tha se ky projekt gjigant do të sjelle një epokë të re për Elbasanin dhë Shqipërinë.

Edi Rama: Event historik për auto-motorizmin shqiptar, por dhe për Shqipërinë. Sepse falë ideve të tyre do të përzgjedhim edhe projektin më të mirë për t’i hapur rrugë një epoke të re për Elbasanin dhe Shqipërinë. Për ta vendosur Shqipërinë në një tjetër hartë ku mungon plotësisht dhe për t’i hapur një tjetër derë prej ku një tjetër kategori vizitorësh do të mund të hyjnë për të fuqizuar më tutje ekonominë dhe imazhin tonë.

Nga ana tjetër Rama theksoi se ky projekt do të mundësoje edhe mijëra vende pune me rroga të mirepaguara

Edi Rama: Ky projekt i hap rrugë dhe një tjetër fronti të punësimit cilësor. Jo thjesht vende pune por vende pune të mirëpaguara, teknologji e lartë dhe padiskutim dhe mundësira dhe horizonte të reja për gjeneratën e re. Edhe ajo që dukej e pamundur që në Shqipëri të kishim një garë të F1, e ardhmja do të tregojë se edhe kjo është e mundur.

Ndërsa zëvendës kryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku tha se në “Auto Moto Park Albania” do të zhvillohen mjaft aktivitete ndërkombëtare duke patur impakt edhe në turizëm

Belinda Balluku: “Auto Moto Park Albania” nuk është thjesht një pistë 3.8 km por një kompleks i tërë ku do të zhvillojë aktivitete të ndryshme ku qytetarët e Shqipërisë dhe Evropës do të vizitojnë muzeun retro që kemi vendosur aty. Do të ketë një holl të madh eventesh të ndryshme dhe jo vetëm për auto-motorizmin.Do të ketë pjesë që do t’i shërbejnë edukimit për sigurinë rrugore. Për të gjithë skeptikët që thonë sa halle kemi ne dhe vetëm kjo pista na mungonte, kjo nuk është vetëm një pistë por një element i rëndësishëm që do të incentojë turizmin për të sjellë njerëz nga e gjithë bota.

“Auto Moto Park Albania” në Elbasan do të ketë një pistë prej më shumë se 3 kilometrash ku do të zhvillohen një sërë aktivitetesh dhe gara sipas standardeve të Federatës Ndërkombëtare të Automobileve.

