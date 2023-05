Konkursi për projektin e stadiumit të ri “Flamurtari”/ Rama: Standarde të FIFA-s dhe UEFA-s

Shpërndaje







12:27 06/05/2023

Këtë të shtunë në Vlorë po mbahet finalja e konkursit ndërkombëtar për Projektin e Stadiumit të Ri “Flamurtari”. I pranishëm Kryeministri Edi Rama tha se kjo hapësirë sportive do të jetë me standartet e FIFA-s dhe UEFA-s. Duke deklaruar se sporti tashmë është prioritet për qeverinë, Rama premtoi se të tjera stadiume do të ndërtohen në vend.

“Sot me këto stadiume, ne faktikisht krijojmë infrastrukturën futbollistike të standardeve të FIFA-s dhe të UEFA-s më të plotën në rajon edhe pse kemi ende shumë për të bërë. Krijojmë një infrastructure, e cila do të na shërbejë dhe do të bëjmë çmos që këto stadiume t’i përfundojmë në kohën e duhur për organizimin e kampionatit europian të futbollit për moshat U-18, pra për kombëtaret e të rinjve.

Së shpejti do të hapim edhe kantierin e stadiumit të dytë të Tiranës, “Selman Stërmasi’’, përsëri me një partneritet publik-privat dhe falë një prej studiove më të mëdhaja në Europë, studios OMA nga Holanda.

Kryetarët e rinj të bashkive mbas 14 Majit do të kenë një presion shumë të madh nga unë për të krijuar sa më shpejt kushtet që Federata Shqiptare e Futbollit të mund të fillojë me investimet e tjera për fushat për fëmijët, ndërkohë që në Vlorë duam të krijojmë një kampus sportiv që t’i shërbejë Flamurtarit, por të mund të akomodojë dhe skuadra të huaja për fazat përgatitore të verës dhe dimrit”, u shpreh Kryeministri Rama.