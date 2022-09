Konservatorët në prag të zgjedhjes së kreut të ri

16:26 04/09/2022

Liz Truss favorite. Premton zgjidhjen e problemit të gazit

Më pak se 24 orë i ndajnë konservatorët britanikë nga gara për pasuesin e Boris Johnson. Të hënën, anëtarët e partisë me traditë politike 187-vjeçare do të zgjedhin kreun e ri mes Sekretares së Jashtme në detyrë Liz Truss dhe ekonomistit Rishi Sunak me origjinë indiane. Fituesi merr të Martën, mandatin për formimin e qeverisë.

Sondazhet favorizojnë Liz Truss-in. Në një intervistë këtë të dielë, 47-vjeçarja premtoi se me t’u zgjedhur kryeministre do të zgjidhë problemin e përmbushjes së nevojave për furnizimin afatgjatë me gaz nga pas ndalimit të plotë të importeve nga Rusia, duke e futur që këtë dimër në rrugën e zgjidhjes krizën energjetike që ka trefishuar faturat për familjarët.

Më realist është përpjekur të jetë Rishi Sunak, i cili thotë se nuk mund të zgjidhë problemin e rritjes marramendëse të çmimeve të energjisë, por premton mbështetje financiare mes krizës së thellë për pensionistët dhe familjet me të ardhura të ulëta.

Opozita ka akuzuar kandidatët konservatorë për mungesë detajesh në planet e tyre. Kushdo që të zgjidhet do të përballet me krizën energjetike dhe financiare më të rëndë ndër dekada, që e ka çuar inflacionin në nivele rekord 10.1%.

