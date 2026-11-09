Opozita nuk u bë pjesë e mbledhjes se konstituimit të komisionit të reformës territoriale që nga sot, brenda një afati 6 mujor duhet të hartojë fazën e dytë të kësaj reforme për të përcaktuar funksionet, kompetencat, financat dhe bashkive të 46 bashkive si dhe rajonalizimin e territorit.
Komisioni në këtë fazë të dytë nuk do të ketë paritet në përbërjen, shumica do të ketë 9 anëtarë dhe 7 opozita, ndërkohë që me propozim të kryetarit të grupit socialist kërkohet të përfaqesohen dhe PSD dhe “Mundësia” me nga një anëtarë.
Kryetari socialistë i kërkoi demokratëve të mbushin karriget që sot ishin bosh dhe ta bëjnë së bashku pjesën tjetër të reformës edhe pse ata ishin kundra dhe në fazën e parë atë të uljes së numrit të bashkive nga 61 në 46.
Po ashtu Mazniku kërkoi dhe ndihmën e ekspertëve europian dhe premton reflektimin mbi gjetjet e progresraportit për këtë reformë.
E në pritje që opozita të sjellë emrat e përfaqësuesve të saj, socialistët prezantuan dhe shtyllat ku do të mbështetet puna e tyre që parashikon dhe ndërhyrjen e 3 ligjeve atë të vetëqeverisjes vendore, financave të pushtetit lokal; si dhe zhvillimin rajonal në funksion të hartimit të një ligji të ri të posaçëm për rajonet.
/tvklan.al