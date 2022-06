Kontrata disavjeçare në Superligë, Kukësi e Vllaznia ‘blindojnë’ talentet shqiptare

Shpërndaje







20:00 20/06/2022

Sa të rrosh do të mësosh! Një nga shprehjet e urta më të njohura në vendin tonë ka rënë në veshin e skuadrave shqiptare. Duket se zyrtarët e tyre kanë mësuar nga e kaluara. Merkato ndër vite na ka mësuar se shumë prej futbollistëve që aktivizoheshin në Superligën shqiptare të largoheshin me parametra zero pas paraqitjeve fenomenale në elitën e futbollit tonë, duke lëshuar një grusht të fortë jo vetëm për organikën e skuadrave, por edhe për arkat e tyre.



Megjithatë, duket se tashmë trendi ka ndryshuar dhe firma në kontrata të mos hidhet në ata që zgjasin vetëm 1 vit. E tillë është situata me portierin e Kukësit, Anxhelo Tafas. Gardiani i kombëtares 21-vjeçare shqiptare ka firmosur deri në vitin 2025 me skuadrën verilindore. Pra një kontratë që vlen edhe për tre vitet e ardhshme, çka tregon se te Kukësi kanë nisur të reflektojnë dhe të blindojë me kontrata disavjeçare elementë cilësorë për të tashmen por edhe të ardhmen.



Një tjetër kontratë 3-vjeçare u firmos në Superligën shqiptare, këtë herë në Shkodër nga talenti i Vllaznisë, Rejan Alidova. 19-vjeçari, kapiten i të rinjve ka bërë hapin e madh në karrierën e tij, duke nënshkruar deri në 2025, me të drejtë zgjatje edhe për dy vite të tjera.

Një kontratë fantastike për talentin shkodran, por më tepër se kaq, tregon se zyrtarët e klubeve shqiptare kanë nisur të reflektojnë dhe të mos bëjnë gabimet e së shkuarës, ku kontratat zgjasnin vetëm një sezon dhe largimi drejt kampionateve të huaja bëhej sa hap e mbyll sytë.

Klan News