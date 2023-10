‘Kontrata e detyrueshme’ për studentët e Mjekësisë, Alimehmeti: Po e bën historinë më keq…

17:40 18/10/2023

Zv.dekani i Fakultetit të Mjekësisë Ilir Alimehmeti ka folur këtë të Mërkurë në studion e Klan News për protestat e fundit të studentëve. Këta të fundit janë kundër projektligjit të qeverisë i cili synon t’i mbajë brenda vendit duke i detyruar të punojnë 3 vite pas marrjes së diplomës ose në të kundërt u duhet të paguajnë një tarifë të ‘majme’ shkollimi.

Alimehmeti thotë se kjo situatë e krijuar vjen nga keqmenaxhimi i burimeve njerëzore dhe sot ka një mungesë të theksuar mjekësh në vend. Ai thekson se nëse ky ligj miratohet, historia e sistemit shëndetësor do shkojë akoma më keq.

“Nuk shoh asnjë lloj hapi të marrë në këtë drejtim, ka thjesht dy pozicione ekstreme nga të dyja krahët. Janë shprehur studentët për mbështetjen që kanë nga mjekët dhe pedagogët, por patjetër kjo është një kauzë e tyre dhe se si kanë zgjedhur ta bëjnë publik shqetësimin që kanë. Ne jemi më të shqetësuar për problemin, i cili u shit sikur do zgjidhej përmes krijimit të një problemi të dytë sepse ky ligj krijoi një problem të dytë, në kurriz të parit, për mungesën e mjekëve. Të dalim përtej konceptit student dhe ministri e Arsimit se ç’punë ka ministria në menaxhimin e mjekëve?! Ky është diskutimi, ne kemi mungesë mjekësh, e kemi thënë ndër vite dhe vazhdon mohohet, madje është kundra sensi që thonë jemi mirë me mjekët. Atëherë kur je me rritje të numrit, pse të erdhi nevoja të bësh një lëvizje të këtij lloji?! Kjo vjen vetëm për një arsye, keqmenaxhim të burimeve njerëzore. Si ta zgjidhim?

Një hall të tillë e kanë pasur të gjitha shtetet e ish-bllokut lindor të Europës, Rumania, Bullgaria, Kroacia. Tentuan dhe ato këto përpëlitjet ligjore dhe dështuan që të gjitha. U munduan dhe ata se është rruga më e thjeshtë kjo, t’i fuzim në kafaz njerëzit dhe t’i detyrojmë me një ligj, ngremë kartonat dhe u bë. Mirëpo, nuk funksionon, e bën historinë dhe më keq. Çfarë bën ky ligj? I mbështet ekonomikisht? Jo! Nga pikëpamja e ngritjes profesionale? Jo! I mbështet nga ana sociale? Jo, madje i denigron sepse i ka vendosur në një përballje, të kujton atë luftën e klasave.”

Sipas tij, pikëpamja e studentëve për profesionin e tyre ndryshon me kalimin e viteve teksa kryejnë praktikën.

“Ju garantoj unë që asnjë student i Mjekësisë nuk futet në vit të parë me dëshirën për të ikur, ata hyjnë sepse nuk ka kënaqësi më të madhe sesa t’i shërbesh njerëzve tu, lagjes tënde, qytetit tënd. Por duke qenë se janë 6 vite studime, ata fillojnë e kuptojnë çfarë do të thotë të jesh mjek në territorin e Republikës së Shqipërisë. Do të thotë, sa i nëpërkëmbur je, sa i lënë pas dore je, sa i pasigurtë në vendin e punës je. Problemi i zonave të largëta që s’kanë mjekë janë në kushtet më të këqija të sistemit tonë. Kuptojnë se çfarë do të thotë edhe të jetosh si pacient në Shqipëri, sa e vështirë është të orientohesh në sistemin tonë, po s’pate dy njohje, dy telefonata, i dimë të gjithë ne këto. Dhe kjo i sheh rrugës duke filluar e menduar largimin. Në vitin e katërt, pestë apo të gjashtë. Jo vetëm studiojnë librat, por marrin frymë brenda një spitali, shohin hallet. Problemet serioze kërkojnë zgjidhje serioze, të mirëmenduara e afatgjata.”/tvklan.al