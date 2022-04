Kontrata e majme e Rudiger te Reali

23:40 26/04/2022

Mbrojtësi gjerman do të përfitojë 70 milionë Euro te galaktikët, ndërsa ka arritur një akord 4-vjeçar

Antonio Rudiger do të përfitojë rreth 70 milionë Euro kur të transferohet te Real Madridi.

Mbrojtësi gjerman ka vendosur që të largohet nga Chelsea në fund të sezonit dhe gjigandët spanjollë do të jenë skuadra e tij e re. 29-vjeçari kishte nisur prej disa kohësh kontaktet me ”Los Blancos”, që nuk donin t’u ikte nga duart një futbollist me aftësitë e tij, e po ashtu me kosto zero.

Sipas tabloidit anglez “The Sun”, Rudiger ka firmosur një kontratë 4-vjeçare ku në total do të përfitojë 357 mijë Euro në javë. Transferimi pritet që të bëhet publik brenda kësaj jave.

“Blutë” e Londrës e kishin të pamundur që të barazonin një ofertë të tillë, e tani trajneri Tomas Tuchel duhet të shikojë për një zëvendësues.

Rudiger u bë pjesë e “Bluve” të Londrës në vitin 2017 dhe fitoi FA Cup, Champions League, Europa League, Superkupën UEFA dhe Kupën e Botës për Klube.

Edhe mbrojtësve Cesar Azpilicueta dhe Andreas Christensen u përfundojnë kontratat në fund të sezonit.

