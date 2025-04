Edi Rama iu rikthye dhe gjatë takimit të sotëm me banorët të Petrelës, kontratës 6 milionë dollarëshe të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Flitet për patriotë, kjo më kujton vjehrrat, baxhanakët dhe krushqit e atyre prokurorëve dhe gjykatësve të korruptuar, njësoj me këta patriotët. Edhe sikur të ekzistojnë këta patriotë, kjo është në shkelje flagrante me çdo ligj të Republikës së Shqipërisë. Nuk qenka aq e thjeshtë sa ç’u bë që këtu qenka një komplot ndaj një burri të ndershëm, vdeksha unë, dhe ky buf do shfaqet si pëllumb i bardhë”.

Rama e quan të turpshëm dhe lajmin e publikuar nga segmente pranë selisë blu, sipas së cilit, ai kishte bërë një tentativë e cila dështoi, për t’u takuar djalin e Presidentit Trump në fundjavë. Lajm që u përgënjeshtrua nga Richard Grenell , e që u ripostua dhe nga Trump Jr.

“Kishte futur në lojë nëpërmjet një çyryku që e mban afër edhe familjen e Presidentit Trump. Por kush sheh që detyrohen njerëzit e familjes së Presidentit të SHBA që të mohojnë këtë çmenduri, të vjen turp”.

Rama akuzon mediat se nuk pasqyrojnë asgjë të bërë mirë në këto 12 vite, ndaj prezantoi me tabela e shifra, si ishte, si është dhe si premton se do të jetë çdo sektor në mandatin e 4.

“Në vitin që ne kemi marrë detyrën, prodhonte më pak e 10 miliardë euro në total, në fund të vitit 2024, 25 miliardë euro vlerë. Projeksioni ynë në Shqipërinë 2023, prodhimi ynë i përgjithshëm kombëtar do të shkojë 35 miliardë euro”.

Ndërsa të rinjve të kryeqytetit, që votojnë për herë të parë, u foli gjatë për përfitimet që vijnë nga pasaporta europiane, por dhe pasojat që ka e ardhmja e tyre nëse ky shans nuk kapet me votën e 11 Majit.

“Të hapim një perspektivë krejt të re…”

