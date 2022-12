Kontrata në skadencë në verën e 2023

22:47 29/12/2022

Real Madrid po përballet me një situatë ku shtatë lojtarë mund të largohen falas në fund të sezonit. “Los Blancos” duhet që të punojnë fort për të bindur futbollistë të kalibrit të lartë për të mbajtur në skuadër, mes të cilëve dy fitues të Topit të Artë dhe një kampion Bote.

Duke iu referuar kontratave, në dyshim për vijueshmërinë në kryeqytetin spanjoll janë lojtarë si Toni Kross, Karim Benzema dhe Luka Modriç. Kontrata e kampionit të botës 2014 me Real Madrid skadon verën e ardhshme, në fund të La Ligës dhe Champions League dhe e ardhmja e tij në ekip varet nga ai gjendja fizike.

Lojtari gjerman ka rrëfyer për gazetën Bild, në vitin 2019, se 33 vjeç do të ishte një moshë e mirë për t’u pensionuar. Nëse ai do të vazhdojë karrierën e tij si lojtar, shanset që mesfushori të largohet falas nga Real Madrid në një tjetër klub duket se po zbehen. Përveç Toni Kroos, një tjetër motor i Real Madridit që do të bëhet lojtar i lirë, nëse nuk rinovohet, është edhe Luka Modriç, marrëdhënia e të cilit me klubin përfundon në qershor 2023.

Në të njëjtën datë përfundon edhe kontrata aktuale e Topit të Artë 2022, Karim Benzema.Pavarësisht se mund të shkonte falas te një ekip tjetër, gjithçka tregon se 37-vjeçari kroat do të vazhdojë të luajë edhe një sezon me fanellën e bardhë dhe e njëjta gjë vlen edhe për Karim Benzema. Në total janë shtatë lojtarë që përfundojnë kontratën e tyre në 2023 me Real Madridin, të cilat kanë një vlerë tregu prej 107 milionë euro. Në fund të kontratës me kryeqytetasit janë edhe lojtarë si Naço, Mariano Diaz, Asensjo dhe Kabajos.

Klan News