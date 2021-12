Kontratë e re me Pfizer për 1.5 milion doza vaksine

15:49 20/12/2021

Manastirliu: Po vlerësojmë masat për periudhën e festave

Qeveria shqiptare ka siguruar një tjetër kontratë me Pfizer për të rritur furnizimin me vaksina anti-Covid. Gjate fjalës së saj në Kuvend ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu siguroi që furnizimi me vaksina do të vijojë deri në imunizimin e të gjithë popullatës.

“Pak ditë më parë mbërritën mbi 100 mijë doza të vaksinës Pfizer, ndërsa priten së afërmi edhe 375 mijë doza vaksine përmes mbështetjes së Bashkimit Europian. Siç presim të kemi sasinë e parë të vaksinave Johnson &Johnson nga Covax së shpejti. Qeveria shqiptare ka siguruar gjithashtu një kontratë të re prej 1.5 milionë dozash me kompaninë Pfizer dhe do të vijojmë edhe më tej furnizimin me vaksina te tjera.”

Manastirliu ritheksoi rëndësinë e vaksinimit në situatën ku jemi.

“10 herë më shumë mundësi për t’u infektuar kanë të pavaksinuarit krahasuar me të vaksinuarit. Është e dhënë e përllogaritur nga ekspertët e shëndetit publik, nga të dhënat e përditshme të infektimeve në vend. Mbi 90% e të shtruarve në spital janë të pavaksinuar. 2 dhe 3 herë më i ulët është numri i fataliteteve në kushtet e vaksinimit, duke krahasuar dy periudhat kulmore, siç ishte nëntori i vjetshëm dhe shkurti i këtij viti.”

Festat e fundvitit shikohen nga ekspertet si një situate delikate për pandeminë ndaj edhe komiteti është duke shqyrtuar planin e masave.

“Ekspertët tanë po vlerësojnë me shumë vëmendje situatën, për masat që do të nevojiten, të palëkundur nga misioni i punës sonë të përditshme, që është mbrojtja e jetës dhe shëndetit të qytetarëve.”

20 autoambulanca do t’i shtohen shërbimit të urgjencës kombëtare Brenda dhjetorit, ndërkohë që të gjitha pavionet e përgatitura në spitalet rajonale janë në gjendje gatishmërie për t’ju përgjigjur çdo skenari të hapjes së tyre për trajtim të plotë të rasteve të pacientëve Covid.

