Kontratë rekord në NBA

23:42 02/07/2022

Nikola Jokic rinovon për 5 sezone me Denver, do fitojë 264 mln dollarë

Merkato e verës në En Bi Ej ka nisur me surpriza. Dy herë lojtari më i mirë i sezonit të rregullt, Nikola Jokiç ka firmosur kontratën më të shtrenjtë në historinë e basketbollit amerikan. Ai ka shtyrë edhe për 5 vite të tjera kontratën me Denver, nga e cila do të përfitojë 264 milionë dollarë. 27-vjeçari do të luajë me fanellën e Denver deri në sezonin 2027-2028, ndërkohë që kontrata e re nis nga sezoni 2023-2024.

Jokic ka thyer rekordin e Breadley Beal, që dy vite më parë zgjati marrëveshjen me Uashington Uizër, me të cilët firmosi kontratë 5-vjeçare me vlerë 251 milionë dollarë.

Basketbollisti serb Nikola Jokic sezonin e fundit kishte një mesatare prej 27.1 pikësh, 13.8 rebound e 7.9 asist për ndeshje. Ai u bë basketbollisti i parë në historinë e NBA-së që realizon 2000 pikë, 1000 rebound e 500 asiste në një sezon. Ndërkohë që, tashmë është edhe basketbollisti me kontratën më të shtrenjtë në histori.

