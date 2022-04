Kontroll periodik për shikimin e fëmijëve

16:39 20/04/2022

Manastirliu: Për herë të parë program kombëtar për kujdesin e shikimit, përfitojnë mbi 270 mijë fëmijë

Problemet me shikimin te fëmijët janë shtuar. Por për të shmangur dëmtimet e rënda të shikimit Këshilli i Ministrave ka miratuar programin kombëtar për shikimin e fëmijëve.

“Sot qeveria ka miratuar për herë të parë programin e kujdesit për shikimin, ë një program që do të garantojë kujdesin në shikimit për fëmijët, që tek të porsalindurit deri tek fëmijët në moshën 14-vjeçare. Do të kemi një ristrukturim tashmë të depistimit të kontrollit të syve tek fëmijët. Ky program vjen si një program universal për të siguruar mirërritjen dhe zhvillimin e fëmijëve dhe prek më shumë se 270 mijë fëmijë. Ky program do fillojë aplikimin pas trajnimit të mjekëve në shkolla, mjekëve të familjes dhe gjithashtu forcimit të kapaciteteve dhe infrastrukturës”.

Sipas Manastriliut ky program do të përfshije tre tapa dhe nis me të porsalindurit.

“Ky program do të përfshijë tre etapat, do të jetë një program që do të aplikohet menjëherë tek të porsalindurit, ku do të fillojë menjëherë një trajnim i të gjithë neonatëve për të bërë një vlerësim për të gjithë fëmijët e porsalindur, më pas në vitin e parë të jetës, përkatësisht në 6-mujorin e dytë dhe më pas do të shtrihet në shkolla, do të kemi mjekët e shkollave dhe mjekët në qendra shëndetësore të cilët do të kenë këtë detyrë, të kujdesen sipas protokolleve dhe të vlerësojnë shikimin tek fëmijët”.

Nëpërmjet këtij programi synohet që të kapen në kohë të gjithë problematikat e shikimit të fëmijëve, duke mundësuar në kohë të hershme elementët e tjerë që kanë të bëjnë me korrektimin e shpejtë të syve dhe problematikave të thella të shikimit, që çojnë deri në verbëri.

Klan News