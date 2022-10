Kontrolle ushtarake në kufirin mes Republikës Çeke dhe Sllovakisë

23:20 09/10/2022

Janë kontrolluar më shumë se 250 mijë persona, arrestohen 50 trafikantë

Forcat ushtarake janë angazhuar në kontrolle në kufirin shtetëror midis Republikës Çeke dhe Sllovakisë. Pjesëtarët e forcave tokësore ushtarake u bënë bashkë me rojet kufitare duke monitoruar hyrjet e paligjshme të refugjatëve. Vetëm javën e fundit policia kufitare ka kontrolluar më shumë se 250 mijë persona arrestoi rreth pesëdhjetë trafikantë që kishin ndihmuar në kalimet e paligjshme kufitare.

Qeveria çeke vendosi të rivendosë përkohësisht kontrollet për shkak të migrimit në rritje të refugjatëve kryesisht sirianë.

dhe ka arrestuar rreth pesëdhjetë kontrabandistë. Sipas informacioneve të shefit të policisë Martin Vondrášek, shumica e trafikantëve të ndaluar janë nga Ukraina, pasuar nga Siria, Moldavia dhe Gjeorgjia.

Në përgjigje të lëvizjes së qeverisë çeke, edhe Austria filloi kontrollet kufitare me Sllovakinë. Sllovakia, nga ana tjetër, forcoi kontrollet në kufirin me Hungarinë. Për shkak të migrimit në rritje, edhe Bavaria filloi të kryejë kontrolle më të shpeshta të rastësishme në kufirin me Çekinë dhe Austrinë.

