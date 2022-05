Kopshti i ri Zoologjik çel dyert të shtunën e 4 Qershorit, Veliaj fton fëmijët dhe prindërit

21:20 31/05/2022

Për shkak se 1 Qershori, Dita e Fëmijëve, bie ditë shkolle për fëmijët, por është edhe ditë pune për prindërit e tyre, hapja zyrtare e Kopshtit të ri Zoologjik do të bëhet ditën e shtunë, më 4 Qershor.

Lajmin e dha kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili ftoi fëmijët të marrin prindërit dhe gjyshërit dhe të bëhen pjesë e festës në fundjavë.

“Jeni gati për Kopshtin Zoologjik kalamaja? Ditën e shtunë, në 4 Qershor, meqë është fundjavë dhe të gjithë e kemi pushim, merrni prindërit, gjyshen, gjyshin ose një shok apo shoqe, dhe ejani të shohim të gjithë bashkë kafshët e mrekullueshme. Do të mësojmë shumë gjëra të reja, por edhe do të luajmë. Ju pres me padurim”, shkruan Veliaj./tvklan.al