Korçë: I futen në shtëpi për ta grabitur, e godasin me sende të forta në kokë. I moshuari në spital

08:34 08/02/2024

Një i moshuar ka rënë pre e grabitjes në lagjen në Korçë. Siç raporton gazetarja e Klan News Daniela Zisi, autorët janë futur në banesën e tij duke e goditur me sende të forta.

Mësohet se 81 vjeçari ka marrë plagë të rënda në kokë dhe ndodhet në spital, në gjendje kritike. Nga ana tjetër Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe bën me dije se ende nuk është e qartë me kë është konfliktuar i moshuari.

“Më datë 08.02.2024, rreth orës 07:05, spitali i Korçës ka njoftuar sallën operative të DVP Korçë se ka shkuar për ndihmë mjekësore shtetasi G. T., rreth 81 vjeç, banues në lagjen nr. 15, Korçë. Menjëherë në banesën e 81-vjeçarit ka shkuar grupi hetimor, i cili ka konstatuar se as dera e banesës dhe as dritaret e saj, nuk janë të dëmtuara. Nga këqyrja e banesës, si dhe nga sendet dhe provat e gjetura dyshohet se 81-vjeçari mund të jetë konfliktuar me ndonjë shtetas që e ka patur në banesë. Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e rrethanave të dëmtimit të shtetasit dhe identifikimin e autorit të dyshuar pjesëmarrës në banesën e të dëmtuarit.Për këtë ngjarje pas sqarimit të të gjitha rrethanave të mekanizmit dhe motiveve do të kemi një njoftim të plotë“, thonë blutë.

