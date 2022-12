Koreja e Veriut lëshon sërish 3 raketa balistike

09:47 31/12/2022

Koreja e Veriut lëshoi ​​tre raketa balistike në lindje të Gadishullit Korean ka bërë të ditur ushtria e Koresë së Jugut. Kjo është nisja e fundit e raketave mes një numri të paprecedentë testesh të kryera nga Koreja e Veriut këtë vit, ndërsa Peniani ka bërë të ditur se do të testojë të tjera armë mes spekulimeve se mund të kryejë testin bërthamor pas disa vitesh.

Të tre raketat balistike me rreze të shkurtër u lëshuan nga provinca e Veriut Hwanghae, në jug të kryeqytetit. Ato fluturuan në një lartësi prej rreth 100 km dhe mbuluan një rreze prej rreth 350 km.

“Lëshimi i raketave balistike nga Koreja e Veriut është një provokim i rëndë që minon paqen dhe stabilitetin në Gadishullin Korean si dhe komunitetin ndërkombëtar,” ka bërë të ditur shefi i shtabit të Koresë së Jugut, duke e dënuar atë si një shkelje të qartë të rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB-së. dhe duke i kërkuar të ndalojë menjëherë.

Lëshimet erdhën një ditë pasi ministria e Mbrojtjes e Koresë së Jugut njoftoi se kishte kryer me sukses një fluturim provë të një mjeti lëshues hapësinor me lëndë djegëse të ngurtë. Në fillim të kësaj jave pesë dronë të Koresë së Veriut kaluan në Korenë e Jugut, duke bërë që ushtria e Jugut të ndërvepronte me avionë luftarakë dhe helikopterë sulmues në përpjekje për t’i rrëzuar ata.

Marrëdhëniet midis Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut aleate të SHBA-së janë tensionuar më shumë që kur qeveria konservatore e presidentit të Koresë së Jugut, Yoon Suk-yeol mori pushtetin në maj, duke premtuar një qëndrim më të ashpër ndaj Veriut.

