Koreja e Veriut tha se ka testuar një raketë balistike, që pretendon se është e aftë të bartë koka bërthamore “shumë të mëdha”. Sipas medias shtetërore, Pheniani ka testuar po ashtu një raketë lundruese.

Udhëheqësi Kim Jong Un ka përcjellë nga afër testimin e “llojit të ri të raketës balistike, Hwasongpho-11-Da-4.5, dhe të një rakete të përmirësuar lundruese”.

Gjatë këtij viti, Koreja e Veriut ka kryer një sërë testimesh të armëve. Këto testime, sipas ekspertëve, mund të jenë të lidhura me furnizimin e supozuar me armë që Pheniani dërgon në Rusi, me qëllim që Moska t’i përdorë në luftën kundër Ukrainës.

“Lloji i ri i raketës taktike balistike është pajisur me një kokë bërthamore konvencionale, super të madhe, me peshë prej 4.5 tonësh”, raportoi agjencia verikoreane e lajmeve, KCNA.

Veriu “po ashtu kreu testimin e një rakete strategjike lundruese, performancat e së cilës janë përmirësuar shumë në mënyrë që ajo të përdoret për luftë”, tha KCNA-ja.

Ushtria e Koresë së Jugut ka thënë se Veriu ka testuar një raketë balistike me rreze të shkurtër veprimi, e cial fluturoi rreth 400 kilometra në lindje të Gadishullit Korean.

Testimi “synonte verifikimin e saktësisë së goditjes në rreze të mesme prej 320 kilometrash me pajisje të fuqishme shpërthyese dhe me një kokë bërthamore shumë të madhe”, tha KCNA-ja.

Kim tha se testime të tilla janë të nevojshme për “gjendjen e sigurisë” së shtetit të tij.

“Situata ushtarake dhe politike në rajon… është tregues se puna në forcimin e kapaciteteve ushtarake për vetëmbrojtje duhet të jetë çështja kryesore”, tha ai, sipas KCNA-së.

Së fundi, Koreja e Veriut kanë forcuar raportet e tyre. Presidenti rus, Vladimir Putin, zhvilloi një vizitë në Veri në qershor dhe së bashku me Kimin nënshkruan një marrëveshje dypalëshe të mbrojtjes. /REL