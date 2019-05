Koreografi Andi Murra: Së shpejti fillojnë audicionet e “World of Dance” në Shqipëri (Video)

Ai është një djalë i talentuar në fushën e kërcimit, kryesisht atë të hip-hop dhe street style apo thënë ndryshe kërcimi i rrugës. Andi Murra është sot një ndër koreografët më të kërkuar, i cili me shumë pasion dhe përkushtim ia ka dalë të krijojë grupin e tij“Quest Style Crew”.

Por sot ai ishte i ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan për të folur dhe për një hap shumë të rëndësishëm, pasi erdhi si drejtor ekzekutiv i kompanisë së madhe të kërcimit në botë “World of Dance”që do të zhvillohet në Shqipëri. Gjatë emisionit ai tregoi se së shpejti do të fillojnë audicionet dhe të gjithë mund të konkurrojnë për t’u bërë pjesë.

“Kam vuajtur shumë për të formuar grupin e kërcimit. Në Shqipëri është shumë i prapambetur kërcimi hip-hop. Nuk ka grupe profesionale siç ka nëpër botë. Unë jam duke punuar shumë dhe kam sjellë projektin më të madh të botës, për të cilën mjafton të shkruash “World of Dance”dhe shikon fundin e kërcimit. Është një kampionat kërcimi që bëhet për gjithë botën. Për të marrë licencën e “World of Dance” duhet të kesh një kualifikim shumë të lartë si koreograf që ta ushtrosh në shtetin tënd.

Greqia nuk është akoma pjesë e “World of Dance”. Unë jam zgjedhur Drejtor Ekzekutiv për shtetin tim Shqipërinë. Kërcimtarëve të këtij kampionati do t’iu vijë një mundësi të shkojnë dhe të “ndeshen” me grupet më të forta të botës në vendet më të zhvilluara. Së shpejti do të fillojnë audicionet dhe të gjithë mund të konkurrojnë”, tha Andi Murra./tvklan.al