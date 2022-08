Korridori blu, hapet gara per aksin Milot-Fier

12:42 02/08/2022

Qeveria ka hapur garën për projektin e aksit Milot-Fier, pjesë e Korridorit Adriatiko-Jonian. Zv kryeministrja, njëherazi edhe Ministre e Infrastrukturës, Belinda Balluku tha se Korridori Blu që përshkon Shqipërinë do të ketë një gjatësi prej 300 km dhe shpejtësia e lejuar në të parën autostradë atë Milot-Fier do të jetë 130 km. Sipas Ballukut nga ndërtimi i kësaj autostrade pritet të punësohen rreth 2000 qytetarë, duke pëërllogaritur një përfitim prej 400 milionë eurosh.

Belinda Balluku: Kemi vendosur që një pjesë të Korridorit Blu 114 km do të hapim sot Milot-Fier, do e segmentojmë duke iu dhënë më shumë mundësi kompanive që të garojnë. Do të linçojmë sot segmentet Milot-Thumanë-Kashar-Lekaj dhe segmenti tjetër Lekaj – Fier do të hapet sot gara ndërkombëtare. Për segmentin tjetër Thumanë Kashar ka nisur puna, ndërsa për segmentin tjetër Milot Muriqan po presim projektimin nga konsulentët. Në autostradë shpejtësia do të jetë nga 90 deri në 130 kilometra.

Ndërsa kryeministri Rama hodhi poshtë akuzat e opozitës për një tender të paracaktuar.

“Gara do jetë e suksesshme, për ata që thanë për një tender të parafabrikuar, për korrupsion, vrimë e madhe në ujë se gara u bë që edhe një kompani shumë e madhe që u paraqit nuk e mori dot për shkak se oferta e saj, nuk ishte në interes të vendit, me afate të gjata dhe kërkesa që nuk i plotësonim.”

Rama tha se me këtë Korridor mbyllet një pjesë e rrjetit kryesor infrastrukturor në vend për të vijuar me të tjera projekte ambicioze siç janë aeroportet dhe hekurudhat.

Sakaq brenda 17 muajve pritet të dorëzohet edhe tuneli i Murrizit, ku sipas zv/kryeministres, kontratës së Rrugës së Arbrit nuk i është shtuar asnjë qindarkë nga buxheti i shtetit.

Tv Klan