Kortezhi i karrocave të arta për kurorëzimin e Charles

Shpërndaje







21:00 10/04/2023

Ceremonia do të jetë madhështore, me tradita që datojnë 1000 vjet më parë

Mbreti Charles dhe gruaja e tij Camilla do të udhëtojnë për në vendin e kurorëzimit, muajin e ardhshëm me karrocat mbretërore, antike dhe të epokës modern të Britanisë në një procesion madhështor që do të jetë më i shkurtër se ai i zhvilluar nga nëna e tij 70 vjet më parë, bëri me dije Buckingham Palace. Charles do të kurorëzohet në Ëestminster Abbey të Londrës më 6 Maj në një ceremoni madhështore me tradita që datojnë 1000 vjet më parë.

Mbreti dhe gruaja e tij do të dërgohen nga Pallati Buckingham në Abbey, në Diamond Jubilee State Coach, i ndërtuar për të përkujtuar 60-vjetorin e Elizabeth në fron dhe i përdorur për herë të parë në 2014.

Brendësia e karrocës përfshin mostra objektesh të marra nga ndërtesat dhe pallatet historike, ndërsa në krye qëndron një kurorë e gdhendur nga lisi nga HMS Victory, një nga anijet kryesore të Marinës Mbretërore të shekullit të 18-të.

Në një dokumentar të transmetuar në vitin 2018, Elizabeth e përshkroi udhëtimin e saj nga Pallati Buckingham në Abbey me autobus si “të tmerrshëm”, duke thënë se nuk ishte shumë komod.

Duke ju referuar natyrës moderne të kurorëzimit, pallati njoftoi gjithashtu se një emoji i ri ishte zbuluar për të përkuar me ngjarjen, bazuar në Kurorën historike të Shën Eduardit, e cila do të vendoset në kokën e Charles gjatë kurorëzimit.

Klan News