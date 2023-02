Kosova 15 vjet e pavarur, Kuvendi mban seancë solemne. I pranishëm dhe Presidenti Begaj

13:18 17/02/2023

Aty ku 15 vite më parë u lexua deklarata e Pavarësisë së Kosovës më 17 Shkurt 2008, sot Kuvendi i Kosovës mbajti sërish seancë solemne për të kujtuar këtë datë të shënuar.

I ftuar në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës për të kremtuar 15-vjetorin e Pavarësisë, ishte i ftuar edhe Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj.

Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani vendosi stemën e UÇK-së në foltoren e Kuvendit, në shenjë vlerësimi për luftën e tyre që solli pavarësinë e vendit.

Presidentja Osmani bëri thirrje për unitet mes të gjitha forcave politike në Kosovë.

“Prandaj pavarësisht dallimeve në pikëpamje politike, spektri politik do të dominojë në interes të vendit. Ne jemi fuqishëm në anën e aleatëve tanë, vendet e Ballkanit Perëndimor, ato që janë demokratike sa më shpejtë të anëtarësohen në NATO. Prandaj le të punojmë bashkë edhe pa reshtur që shtetin dhe Republikën e Kosovës ta forcojmë. Zoti e bekoftë Republikën e Kosovës, Zoti i bekoftë qytetarët e Kosovës. Qëndresën e pashembullt të brezave të lirisë, e cila i parapriu jetësimit të ëndrrës së madhe, presidentit historik, dr. Ibrahim Rugovën i cili e siguroi respektin e gjithë botës demokratike. Bijat tona në UÇK që sakrifikuan jetën në mbrojtje të vendit, komandantin Adem Jashari i cili i priu rezistencës për liri, përfaqësuesit e shtetit të cilët për 15 vjet kontribuuan për jetësimin demokratik të vendit, ushtarëve e policisë sonë, ushtarët e FSK-së që po luftojnë për shpëtimin e jetëve nga tërmetet në Turqi e Siri. U falenderohemi edhe miqve tanë, aleatëve tanë të cilët i kemi quajtur me të drejtë shpëtimtarë e miq të lirisë, kur ne ishim të shtypur e luftonim për lirinë, kur u çliruan në tokën e lirë, ata janë këtu edhe sot, partnerë të besueshëm e të qëndrueshëm më të cilët edhe sot po e ndërtojmë të ardhmen tonë”.

Presidenti Bajram Begaj shprehu mbështetjen e Shqipërisë në çdo hap të Kosovës.

“Shqipëria është mbështetëse aktive e integrimit euro-atlantik të Republikës së Kosovës, pikësëpari e finalizimit të heqjes së vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës. Kam pritur me entuziazëm lajmin e aplikimit të Republikës së Kosovës për procesin e anëtarësimit në BE. Përfitoj nga kjo mundësi për t’ju uruar sukses e hapa sa më të shpejtë në këtë rrugëtim.Shqipëria është pranë jush edhe për pranimin e Republikës së Kosovës në NATO, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, si dhe në të gjithë organizatat e tjera ndërkombëtare.Shqipëria e ka mbështetur dhe e mbështet dialogun Kosovë – Serbi. Republika e Kosovës është shtet i lirë e i pavarur sido të mendojë apo veprojë zyrtarisht Serbia. Qeveria Serbe nuk është distancuar nga agresori e as agresioni dhe as ka ndalur aktivitetin e saj kundër njohjes së Republikës së Kosovës. Qeveria e Republikës së Serbisë duhet të bashkëpunojë me qeverinë e Republikës së Kosovës për stabilitet dhe ruajtjen e paqes në rajon”.

Ndërsa Kryeministri Albin Kurti tha se Republika e Kosovës erdhi nga lufta e lavdishme e ushtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që me luftën e tyre të drejtë arritën t’i përfshijnë edhe aleatët ndërkombëtarë.

“Më 17 Shkurt 2008, kontinentit të Evropës iu shtua edhe një shtet i ri, kurse botës perëndimore iu shtua edhe një vend ku vlerat demokratike janë thelbi i çdo kursi politik dhe shoqëror. Në një kohë të vështirë politikisht, kur jo vetëm politikanët dhe diplomatët, por edhe teoricienët politikë besonin që kishte perënduar epoka e shtetndërtimeve, shtetformimeve në Evropë, në Ballkan u krijua edhe një republikë parlamentare e mirëfilltë. Kjo falë miliona vullneteve politike që ndër vite thirrën “Kosova Republikë”, derisa këtë parullë politike e kthyen në një emër zyrtar shtetëror. Shpallja e pavarësisë së Kosovës këtu e 15 vite më parë, ishte rezultat i shumë përpjekjeve dhe sakrificave të skajshme të popullit tonë shqiptar si dhe i ndihmës e përkrahjes aq të nevojshme të partnerëve dhe aleatëve tanë ndërkombëtarë. Krijimi i Republikës së Kosovës, erdhi pas 666 shekujsh të kaluara gjithsej nëpër burgje nga mijëra të burgosur politikë, siç erdhi edhe nga gjenerata të tëra mësimdhënësish që edukuan dhe shkolluan breza të tërë në frymë patriotike dhe atdhedashurie. Republika e Kosovës erdhi nga gjaku i dëshmorëve dhe i martirëve të rënë dhe i secilës jetë të dhënë për lirinë e këtij vendi, siç erdhi edhe nga kontributi i atyre që i drejtuan dhe i zhvilluan proceset politike shtet ndërtuese deri në këtë ditë. Republika jonë, erdhi nga lufta e lavdishme e ushtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që me luftën e tyre të drejtë arritën t’i përfshijnë edhe aleatët ndërkombëtarë që më 1999, na ndihmuan të çlirohemi nga Serbia pushtuese. Ishin po këta aleatë ndërkombëtarë, që më 2008, mbështetën po ata faktorë vendorë, në koordinimin e gjithë atyre veprimeve të nevojshme politike dhe proceseve të domosdoshme diplomatike, që kulmuan me shpalljen e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008”.

Kryeparlamentari i Kosovës Glauk Konjufca vlerësoi se edhe pse Kosova është shtet të ri, Konjufca “rrënjët i ka të moçme”. /tvklan.al