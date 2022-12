Kosova aplikon anëtarësimin në BE para Krishtlindjeve

21:07 08/12/2022

Kurti kërkon nga liderët europianë afate konkrete për anëtarësimin e secilit shtet të rajonit në BE

Kryeministri Albin Kurti në Vjenë në Samitin e Liderëve të Socialistëve dhe Demokratëve të Ballkanit Perëndimorparalajmëroi paraqitjen para Krishtlindjeve të kërkesës zyrtare për anëtarësimin e Kosovës në BE. Madje Kurti ka kërkuar nga Brukseli afate konkrete për anëtarësimin e secilit shtet nga rajoni.

“Dua t’ju informoj se këtë muaj, para Krishtlindjeve, Kosova do të aplikojë për anëtarësim në BE.

Kemi nevojë për proces të përshpejtuar për anëtarësim në BE, nuk mjafton vetëm te theksohet perspektiva europiane. Është e vështirë të mobilizohen njerëzit nëse nuk ka afate të qarta kohore drejt anëtarësimit. Tani është koha për të përshpejtuar procesin e zgjerimit, me më shumë iniciativa dhe investime në rajon që përfitojnë njerëzit.

Kurti ka mirëpritur nismën e BE-së për të zhvilluar Samitin BE-Ballkani Perëndimor në një shtet nga Shqipëria.

“Samiti i BE-së për Ballkanin Perëndimor ka forcuar thirrjen për përshpejtimin e procesit të anëtarësimit. Për më tepër, ajo për të cilën jemi shumë optimistë është procesi i Berlinit, i cili u rinovua me Kancelarin gjerman, Olaf Scholz” .

Sipas kryeministrit kosovar antarësimi i Ballkanit Perëndimor në BE, do të reduktojë ndikimin rus në rajon.

Tani ka influencë malinje nga Federata Ruse në Ballkanin Perëndimor, anëtarësimi i plotë i rajonit në BE do të sjellë më shumë demokraci, dhe më pak influencë ruse në këtë drejtim.

Ndërkaq edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se ka përparim në lobimin për të marrë njohjen nga Qiproja, Greqia, Spanja, Rumania dhe Sllovakia.

Osmani ka thënë se e kanë zgjedhur Dhjetorin si datë për të aplikuar me qëllimin që kjo të bëhet gjatë Presidencës çeke të Këshillit të BE-së, sepse, sipas saj, Praga i ka dhënë shumë mbështetje Kosovës dhe rajonit, si dhe për shkak të shpresës që liberalizimi i vizave të finalizohet deri në fund të muajit.

Suedia, e cila është shumë më pak e interesuar për zgjerim, merr udhëheqjen nga çekët më 1 Janar.

Komisioneri per zgjerim Oliver Varhleyi ka pasur takim me zëvendëskryeministrin Bislimi. Kosova publikisht ka paraqitur qëllimin që të aplikojë për anëtarësim në BE. Ndërsa zëdhënësja e tij Ana Pisonero ka deklaruar se sa i përket procedurës për aplikim për anëtarësim në BE është një çështje për të cilin vendos Këshilli Europian se si do të veprojë pasi të dorëzohet aplikimi nga Kosova.

