Kosova dhe Serbia, marrëveshje pa firmë

12:10 19/03/2023

Kurti: Njohje de facto. Vuçiç: I rëndësishëm asociacioni

Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për zbatimin e planit europian për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, por mosmarrëveshjet mes të dyja palëve mbeten.

Pas afro 12 orë takimesh e negociatash të mbajtura në Ohër, shefi i diplomacisë europiane Joseph Borrell i konsideroi bisedimet të vështira, ndërsa theksoi se megjithëse Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe Presidenti serb Aleksandër Vuçiç, nuk kishin nënshkruar një marrëveshje konkrete, kishin rënë dakord për zbatimin e saj sa më parë.

“Kosova dhe Serbia kanë rënë dakord për zbatimin e aneksit të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes tyre”.

Më tej ai bëri të ditur se përmes këtij aneksi Kosova merr përsipër që t’u japë komunave serbe të drejtën e vetëmenaxhimit, një term i ri ky që zëvendëson atë të asociacionit.

“Kosova është pajtuar të nisë menjëherë dhe kur them menjëherë, e kam fjalën menjëherë negociatat me Bashkimin Evropian për të siguruar një nivel të duhur të vetë-menaxhimit për komunitetet serbe në Kosovë”.

Kryeministri Kurti e konsideroi marrëveshjen e arritur si njohje de facto të ndërsjelltë mes dy palëve.

“Marrëveshja bazë është njohje e ndërsjellë de facto. Pra, kjo është njohje de facto ndërmjet Kosovës dhe Serbisë” .

Por ai nuk la pa u marrë sërish shigjetuar sërish palën serbe, e cila sipas tij edhe një herë nuk pranoi të hedh firmën mbi marrëveshje.

“Ne erdhëm në Ohër për të nënshkruar marrëveshjen bazë, me një aneks. Pala tjetër, ashtu si në takimin e kaluar në Bruksel më 27 Shkurt i iku nënshkrimit të marrëveshjes”.

Më pak optimist u tregua Presidenti i Serbisë, i cili e konsideroi atë që ishte arritur në Ohër një farë marrëveshje, por që nuk ishte e gjitha.

“Për ne është shumë e rëndësishme që formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është vendosur si detyrim me prioritet dhe në përputhje me marrëveshjet e arritura më parë, në kuadër të dialogut. Më duhet të them se jam shumë i kënaqur për këtë”.

Palët ranë dakord dje për caktimin e disa afateve dhe që brenda 30 ditësh të formohet bashkërisht një komision monitorues, i cili do të kryesohet nga BE-ja, për monitorimin e zbatimit të marrëveshjes.

