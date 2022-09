Kosova fiton thellë me Qipron

Shpërndaje







12:26 28/09/2022

Dardanët e mbyllin Ligën e Kombeve në vendin e dytë

Kosova arriti një fitore të thellë në ndeshjen mbyllëse të Ligës së Kombeve. Dardanët triumfuan me rezultatin 5 – 1 ndaj Qipros të martën në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Dominimi i Kosovës solli golin e parë në minutën e 22’ me Muslijan, ndërsa në fundin e pjesës së parë dyfishoi Rrudhani. Me rinisjen e lojës Rashani dha më qetësi me golin e tij, ndërsa dy të tjerët që vulosën suksesin u shënuan nga Muriqi.

Goli i vetëm i qipriotëve nuk ndyshoi asgjë në këtë sfidë. Paraqitja e Kosovës u vlerësua edhe nga Sofa Score që përfshiu në formacionin e javës së gjashtë të Ligës së Kombeve, Muslijan dhe Muriqin. Kosova e mbylli në vendin e dytë në grup në Ligën C në kuotën e 9 pikëve.

Tv Klan