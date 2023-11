Kosova kremton Ditën e Flamurit, homazhe edhe në kompleksin e Adem Jasharit

15:41 28/11/2023

Me flamuj kuq e zi është mbushur kryeqyteti i Kosovës ku me aktivitete të shumta është shënuar 111-vjetori i Pavarësisë së Shqipërisë.

Në seancën solemne të Kuvendit Komunal të Prishtinës, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Petrit Malaj, ka thënë se përvjetori i 111-të i gjen shqiptarët më mirë se kurrë. Tha se Kosova është prioritet strategjik për Shqipërinë.

“Së bashku kemi kapërcyer pengesat dhe po së bashku ne shikojmë drejt një të ardhme me prosperitet, bashkëpunim dhe harmoni të përbashkët, tha Petrit Malaj – Ambasador i Shqipërisë në Kosovë.

“28 Nëntori për ne është shumë më shumë se një tjetër datë, sepse është testamenti i gjallë i qëndrueshmërisë tonë”, tha Përparim Rama – kryetar i Prishtinës.

Ndërsa në shesh janë organizuar aktivitete të ndryshme kulturore për kulmuar me një koncert në të cilin u shpalos edhe flamuri kuq e zi. Aktivitetet përfundojnë me koncertin e filarmonisë së Kosovës me klasikët shqiptarë.

Tashmë është bërë tradicionale që më 28 Nëntor krerët e institucioneve dhe partive politike të bëjnë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari.

“Sot e fillojmë këtë ditë historike duke nderuar një figurë dhe një familje po aq historike sa edhe vetë flamuri kuq e zi, familjen Jashari”, tha Vjosa Osmani – Presidente e Kosovës.

“Kjo datë është edhe dalja publike e Ushtrisë tonë Çlirimtare po ashtu në të njëjtën kohë edhe ditëlindja e komandantit legjendar, Adem Jashari,” tha Glauk Konjufca – kryetar i Parlamentit të Kosovës.

Aktivitete të ndryshme kulturore janë shënuar edhe në qytete të tjera të Kosovës si në Prizren, Pejë, Vushtrri, Lipjan, Gjilan etj.

