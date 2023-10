Kosova përplas qeverinë dhe opozitën në parlament

14:06 05/10/2023

Berisha akuzon Ramën si anti-shqiptar, Spiropali: Kosovës i kemi dalë gjithmonë zot

Kosova është bërë shkak për përplasje të fortë mes opozitës dhe mazhorancës në parlament. Ish-kryeministri Sali Berisha akuzoi kreun e qeverisë Edi Rama si anti-shqiptar, duke thënë se e ka cilësuar Kosovën si tokë të askujt.

“Deklarata superskandaloze se veriu i Kosovës është toka e askujt. A mundet një krimministër të bëjë një deklaratë të tillë në sintoni të plotë me padronin e tij Aleksandër Vuçiç.”

Berishës iu përgjigj Elisa Spiropali, tha se Kosova po përdoret nga demokratët për interesa të partisë.

“Për interesa të partisë të vini në lojë Shqipërinë dhe Kosovën e vini si dëm kolateral. Ka kush i del për zot Shqipërisë dhe Kosovës. Zgjidhni njëherë hallet e shtëpisë pastaj merruni me çështjet e Kosovës dhe Shqipërisë.”

Berisha tentoi t’u kundërpërgjigjej akuzave të Spiropalit, por kryeparlamentarja Lindita Nikolla nuk i dha të drejtën e fjalës, gjë e cila solli dhe reagimin e demokratëve.

Çështja e Kosovës përplasi dhe ministrin e Brendshëm, Taulant Balla me kryetarin e grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi. Ky i fundit kërkoi që Kuvendi të zhvilloj dhe një mocion me debat për qëndrimet e kryeministrit Ramës ndaj Kosovës.

“Ne e kemi kërkuar mocionin me debat jo për të sulmuar ndonjë, por për të distancuar nga qëndrimi skandaloz të kryeministrit gjatë gjithë këtyre ditëve në raport me Kosovën. Ne nuk mund të pranojmë dhe nuk do të pranojmë kurrë që qëndrimi i Republikës së Serbisë të përfshihet në rezolutën që do të miratojë parlamenti i Shqipërisë.”

Balla theksoi se qëndrimet e kreut të qeverisë kanë qenë korrekte dhe se një mocion me debat në Parlament është i pa nevojshëm.

“Qëndrimet e kryeministrit Rama janë qëndrimet e duhura në këtë kohë të vështirë. Për çfarë e doni debatin. Merrni pak shembull nga parlamenti i Kosovës, nuk pat debat.”

Mes akuzave të ndërsjella, deputetja demokrate Jorida Tabaku kërkoi që mazhoranca dhe opozita të miratojnë një rezolut të përbashkët.

“Kjo lufta me rezoluta, e imja është më e mirë se e jotja nuk i shkon fare këtij parlamenti. Do të ishte në dinjitetin e këtij parlamenti që një rezolutë të përbashkët ta miratonim njëherë e më parë.”

Më 12 tetor Kuvendi do të mbajë një seancë të Posaçme për të diskutuar për 5 orë ngjarjet e ndodhura në veri të Kosovës.

