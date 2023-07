Kosova “përplas” Ramën e Vuçiç në Beograd

22:38 07/07/2023

Kryeministri: Draft-statusi, kontributi im. U takon palëve ta vlerësojnë

Kryeministri Edi Rama e mbyllit turin e tij ballkanik në Serbi, ku u takua me Presidentin Aleksandër Vuçiç. Siç pritej, diskutimet mes Ramës dhe Vuçiç u përqendruan tek tensionet në Veri të Kosovës. Rama tha se e vetmja zgjedhje është dialogu, përmes planit Franko-Gjerman.

Presidenti Vuçiç tha se Serbia do vetëm paqe dhe se ka përmbushur detyrimet e saj në raport me Kosovën.

“Nëse mundem, dua të them vetëm se nuk mendoj se askush që është normal po kërkon llogore të tjera kombëtare. Në tre pikat më të rëndësishme kemi zbatuar dy. Nuk vazhdojmë me të tretën se duhet t’i bëjë dhe Kosova. Ne duam paqe, nuk është vetëm deklaratë, është diçka që po punojmë. Si në Tiranë dhe në Prishtinë do ketë prej tyre që e shohin Serbinë si e keqja. Dua që të dini se situata është e vështirë në Serbi lidhur me këtë çështje. Nuk do ju them ju se sa të vështira janë problemet që po përballemi. S’kam pas probleme të takoja Albin Kurtin. Kam fol me Thaçin, Haradinajn, Hotin, jam munduar të gjejmë zgjidhje. Më pyesni kur do ta takoj Albin Kurtin, por as ata që janë më afër tij nuk e dinë.”

Kryeministri Rama foli për draftin e propozuar nga ana e tij, duke thënë se është kontribut për Kosovën dhe Serbinë.

“Propozimi i një draft-statuti është një kontribut nga ana ime, por që nuk pretendon të jetë një kontribut që palët ta marrin e pranojnë. Jam pyetur në mënyrë të përsëritur në Tiranë, dhe më vjen keq që disa nuk duan ta kuptojnë, që nëse do ishte një kontribut në emër të Kosovës ky kontribut nuk do kishte vlerë dhe unë nuk do ta merrja përsipër. Sepse për Kosovën flasin ata që e përfaqësojnë. Ashtu si nuk mund të ishte një kontribut i konsultuar me Serbinë. Ju takon palëve ta konsiderojnë. Unë besoj se është një kontribut pozitiv.“

Pikërisht ky propozim u bë shkak për përplasje me Vuçiç para gazetarëve.

“Atyre të cilëve u është paraqitur drafti nuk janë kumbarë.”

Rama ndërpret Vuçiç: Ata janë kumbarë të planit franko-gjerman, jo të statutit.

Rama tha nga kryeqyteti serb se vonesa për themelimin e Asociacionit është një gabim strategjik dhe se po ashtu gabim sipas tij është edhe insistimi për të mbajtur kryetarët e komunave në veri në ndërtesat e institucioneve.

