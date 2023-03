Kosova rrit me 14% çmimin e energjisë

Shpërndaje







20:00 04/03/2023

Opozita: Do jetë e papërballueshme për qytetarët

Nga 1 Prilli në Kosovë do të hyjë në fuqi vendimi për rritjen me 14% të çmimit të energjisë elektrike. Partia Vetëvendosje në pushtet e arsyeton këtë shtrenjtim me rritjen e kostove.

Por partitë e opozitës thonë se një rritje e tillë e çmimit është e papërballueshme për qytetarët. Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë ka konfirmuar se tarifat e reja do të aplikohen nga 1 Prilli i këtij viti deri më 31 Mars 2024.

Tv Klan